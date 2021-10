Korina Rivadeneira estuvo en el programa “En boca de Todos” este miércoles, 20 de octubre, y aprovechó su presencia en el espacio de entretenimiento para reclamarle a Tula Rodríguez el haber recreado una romántica escena con su esposo, Mario Hart.

“Yo nunca he visto una conductora tan poco profesional y aprovechadora. (…) cuando Mario me pidió permiso para hacer esa escena, en ningún momento me dijo que había un chape”, señaló la modelo venezolana.

La conductora del magazine de América Televisión no se quedó callada y decidió responderle a la chica reality tras considerar que ella no era el problema, sino su pareja que le mintió.

“Nunca he visto una esposa tan insegura. (…) Te voy a decir una cosa, mi amor, yo soy una actriz profesional”, afirmó Tula Rodríguez al defender así su actuación en la recreación de una de las escenas de “La Academia: Desafío y Fama”.

Asimismo, aclaró que ella había recibido órdenes de realizar esa romántica escena con el integrante de los “Combatientes”: “A mí me dijeron harás esa escena, el productor me dijo demuestra tu talento, entonces yo fui obligada. ¿Qué creen que yo me quiero chapar a Mario Hart?, indicó.

Como se recuerda, Tula Rodríguez sorprendió a los televidentes hace algunos días al protagonizar una romántica escena con Mario Hart, con quien estuvo a escasos centímetros de darse un beso.

