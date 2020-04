Tras haber anunciado que se convertirán en padres por primera vez, Korina Rivadeneira continúa dando detalles de su embarazo y reveló cuántas semanas de gestación cumplió este último jueves.

“Nuestr@ bebé tiene 18 semanas, hoy a mi bebé l@ siento mucho más grande que ayer, aún me siento con mucha energía pero los dolores en mi espalda baja son fortísimos; creo que se debe a mi fractura de coxis pues he preguntado a otras madres y no es tan común con 18 semanas que duela tanto”, escribió la esposa de Mario Hart a través de su cuenta de Instagram.

“Es asombroso ser consiente y vivir una experiencia que si te pones a pensar en ella un poco más ¡un ser humano crece dentro de nosotras! Ufff es muy fuerte tanta perfección!!! Me hace preguntarme tantas cosas... Nuestro creador es un ser maravilloso y brillante. Y las mujeres ¡Dios mío! Somos unas unas súper heroínas”, agregó la modelo venezolana.

Por su parte, Mario Hart también se mostró contente por el crecimiento de su bebé y comparó a su pequeño hijo con un plátano.

“18 semanas y nuestr@ bebé ya tiene el tamaño de un plátano!!”, expresó el exchico reality en su cuenta de Instagram.