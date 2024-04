Kurt Villavicencio expresó su deseo de volver a tener una amistad con Karla Tarazona, a quien extraña profundamente. Sin embargo, reconoce que ella está molesta con él, por lo que espera darle tiempo para que se calmen las aguas.

“No me gustaría perder la amistad de Karla, la quiero mucho, la extraño, teníamos mucha complicidad y si entiendo que esté disgustada, ya le pedí disculpas en ‘Magaly TV’ por decir que facturó con Soho con el tema de la Chabelita, eso fue un exceso de mi parte”, expresó Kurt para Trome.

Luego continuó con: “no es el momento de conversar, esperaré hasta su cumpleaños para hacerlo, ojalá me responda y claro que recuerdo el cumpleaños de sus hijos, pero no le mandé un mensaje a ella porque siento que sigue mortificada”.

El popular ‘Metiche’ también expresó su deseo de no ver sufrir nuevamente a Karla Tarazona. Sus comentarios hacen referencia a los rumores que circulan sobre una posible reconciliación entre ella y su ex pareja, Christian Domínguez.

“Espero que sea así, porque no me gustaría verla sufrir nuevamente, ella la pasó muy mal cuando él estuvo con lo Chabelita”, contó.

Christian Domínguez se pronuncia tras viajar con Karla Tarazona: “Nadie sabe lo que pasará mañana”

Christian Domínguez asegura que no pasó un fin de semana familiar con Karla Tarazona en Huaral. El cantante explicó que lo contrataron para un quinceañero y la conductora de TV fue la madrina. Además, Domínguez dice que está enfocado en sus hijos y su trabajo.

“Para varias más especulaciones, ¿hospedados en el mismo lugar? Ya pues, a ver. Lo último que escuché es que vivía de manera precaria, Dios, ya no sé qué dirán”, declaró para Trome.

Además, al ser consultado si en caso Magaly Medina tiene más imágenes que mostrar de ambos, respondió: “Que muestren lo que deseen, nosotros ya hemos sido claros en cómo pensamos. Es más, yo ya he sido claro en lo que quiero, pienso y cómo quiero llevar mi proceso”.

Asimismo, Christian afirma estar enfocado en su familia y trabajo, por lo que resta importancia a las especulaciones.

“Estoy enfocado en mi familia, mis hijos y trabajo, solamente en eso, que me hace bien y me llena. Las terapias también es importantísimas”, sostuvo.

Por otro lado, varios se preguntan si el cumbiambero volverá con la conductora de ‘Préndete’, por lo que él dice que solo se enfocará en el hoy.

“Estoy enfocado en el hoy, nadie sabe lo que pasará mañana y lo de ayer, ya pasó. Yo sé que es lo que vende, pero no me interesa responder, lo que la gente pueda querer o no, a algunos les parecerá o no, la verdad, voy a enfocarme en el hoy, mañana no sé qué haré”, concluyó.