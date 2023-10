A los 76 años, Suzanne Somers, la actriz de Hollywood conocida por su papel en Tres son multitud, falleció. La noticia se ha conocido por medio de un comunicado enviado por su publicista, R. Couri Hay.

“Suzanne Somers ha muerto pacíficamente en su casa a primera hora de la mañana del 15 de octubre. Sobrevivió a una forma agresiva de cáncer de mama durante más de 23 años”, informó su publicista.

Luego continuó con: “Suzzane estuvo rodeada de su amado esposo Alan, su hijo Bruce y su familia inmediata… Su familia se había reunido para celebrar su 77º cumpleaños este 16 de octubre. En cambio, ahora celebrarán su extraordinaria vida y desean agradecer a sus millones de fanáticos y seguidores que la amaron profundamente”.

Cabe mencionar que, en julio, Somers reveló una recurrencia del cáncer de mama.

“Desde que me he tomado un tiempo libre, muchos de ustedes me han pedido más detalles sobre mi salud. Como saben, tuve cáncer de mama hace dos décadas, y de vez en cuando vuelve a aparecer, y sigo luchando contra él”, escribió en Instagram. “Esto no es territorio nuevo para mí. Sé cómo ponerme mi equipo de batalla y soy una luchadora”.

