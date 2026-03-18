Tras superar el millón de oyentes mensuales en Spotify y conquistar a una audiencia de 21 millones en TikTok, ”La Bella Luz” consolida su explosión mediática con una agenda de presentaciones agotadas. La orquesta, que hoy vive su momento de mayor exposición, presenta su nuevo sencillo “Déjalos que hablen”, un lanzamiento que llega de la mano de ONErpm Perú respaldado por cifras récord y una presencia constante en las principales plataformas de entretenimiento y televisión nacional.

Con una comunidad que supera los 21 millones de seguidores en TikTok, La Bella Luz ha logrado lo que pocas agrupaciones del género consiguen: traducir la viralidad digital en éxito de taquilla. Sus presentaciones registran sold out consecutivos cada fin de semana, reafirmando que la agrupación cuenta con una base de fans leal y en constante expansión que conecta con su propuesta de “cumbia joven”.

Este fenómeno se vio recientemente potenciado tras un histórico “versus” con el Grupo 5, encuentro que no solo confirmó su impacto en el norte peruano —corazón de la cumbia nacional—, sino que también los posicionó como la fuerza renovadora más potente del mercado actual.Cifras que hablan por sí solas.

El lanzamiento de “Déjalos que hablen” viene acompañado de una ambiciosa producción audiovisual y una estrategia multiplataforma que busca superar sus actuales marcas: Más de 1 millón de oyentes mensuales en Spotify. Presencia líder en tendencias de video y redes sociales. El sonido de una nueva generación ”Déjalos que hablen" captura la esencia de una orquesta que, lejos de detenerse, sigue explotando en creatividad y conexión con el público.