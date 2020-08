El cómico Miguel Ángel Campos Aliaga, más conocido como ‘La Bibi, se infectó del nuevo coronavirus, COVID-19, y pide ayuda para que sea trasladado a una clínica y para comprar oxígeno y medicamentos al encontrarse delicado de salud.

Mediante un video publicado en Facebook, el personaje, con una voz afectada por la enfermedad respiratoria, pidió el apoyo de sus seguidores.

“Estoy infectado y solamente quiero pedirles un favor, que me ayuden a conseguir una clínica que me pueda dar la mano, por favor se lo pido de corazón. Ayúdenme por favor. A toda la gente que se ha reído conmigo, nunca he pedido favores, pero necesito oxígeno y una clínica que me atienda. Gracias y que Dios los bendiga”, expresó.

La hermana de ‘La Bibi’, Lady Campos informó que el cómico se contagió cuando fue a una grabación que un canal le pidió, trabajo que accedió porque necesitaba llevar dinero para su familia.

“Él se contagió en una grabación que un canal le pidió. Un día se sintió mal de la garganta y empezó a toser y toser hasta que no pudo más y lo tuvimos que llevar al policlínico”, narró a Trome.

Esas medicina necesita ‘La Bibi':

Celtroxon 20 ampoyas

Dexometazona 10 ampoyas

Enoxoparina 10 ampoyas

Jarabe ambroxol + crembuterol

Cetericina

Oxígeno con bolsa de 15 litros

