¿Qué pasó detrás de la muerte de Tokio? La popular serie “La casa de papel” estrena la parte final de su temporada 5, con la que despide su historia principal, antes de empezar con los spin-off, como el de Berlín, que ya estarían cerca de ser realidad. En ese tránsito, uno de los momentos más impactantes de la producción de Netflix, creada por Álex Pina, fue la muerte del personaje de Úrsula Corberó. Un hecho que marcó al público de los famosos ladrones, pero que también tocó al elenco, como ha contado Miguel Herrán, el Río de la ficción.

Tokio marcó el final de los primeros episodio de la quinta temporada, con su sacrificio que la colocó como la gran heroína de la historia. De esta manera, el rol ganó un papel más protagónico que el que tenía como narradora de toda la serie de televisión.

Por eso, su leyenda se marcó a fuego con ese acto de desprendimiento. Con recuerdos y apelando a lo vivido, la partida física del personaje marcó mucho lo que ha sido el cierre de “La casa de papel”.

Sin embarga, hay más historias que no se han contado detrás de lo que se vio en la pantalla. Así lo han detallado Úrsula Corberó y Miguel Herrán al hablar del impactante momento que tendrá influencia en los últimos capítulos de la ficción española que ha ganado una popularidad a nivel mundial.

El adiós de Tokio en la temporada 5 de "La casa de papel". (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ DETRÁS DE LA MUERTE DE TOKIO EN “LA CASA DE PAPEL”?

La muerte de Tokio, personaje de Úrsula Corberó, en “La casa de papel”, también significó un duro golpe para los actores de la serie de Netflix, a tal punto que no solo la mencionada actriz rompió en llanto ante el final de la aguerrida mujer. Ella aseguró, en un entrevista con la prensa de España, que lloró “sin descanso durante tres semanas, casi cuatro”.

“He experimentado muchas emociones: nostalgia, tristeza, rabia. Cuando grabamos en Lisboa, me sentí melancólica porque por fin estábamos contando el pasado de Tokio. Pero Tokio también me enseñó cómo vivir más plenamente porque arriesgó su vida para sentirse viva”, remarcó.

Mientras que Miguel Herrán, actor que da vida a Río, quien protagonizó una historia de amor con Tokio, conto que, el día que filmaron la escena, se “sentía fatal”. “No podía mirar a nadie a los ojos o empezaba a llorar. Tenía que mirar al suelo. Me guardé el guion. Toda la experiencia es parte de mí ahora y Úrsula está en mi corazón”, manifestó.

¿”LA CASA DE PAPEL” TENDRÁ SPIN-OFF?

Álex Pina, creador de “La casa de papel”, manifestó que sí existe una posibilidad de que la serie de Netflix tenga un spin-off, porque los personajes han sido escritos para tengan más aventuras por contar después de la trama principal.

“Tenemos muchas posibilidades de hacer un spin-off, sí, y creo que es gracias a las fuertes y poderosas identidades de los personajes. Siempre hemos buscado que los personajes tengan un diseño muy complejo y en capas. Así que casi todos los personajes tienen una dualidad que nos gustaría ver en un spin-off. Podríamos ver a cualquiera de ellos en otros contextos”, dijo a Oprah Daily.

Esta idea de Pina, por supuesto, no es una confirmación oficial de que el universo de “La casa de papel” se siga extendiendo en futuras producciones. A Esquire contó que es posible así como el hecho de que no haya ninguna. Por el momento, todavía no hay nada concreto en ese sentido.

TOKIO, ¿TENDRÁ UN SPIN-OFF?

“Ya lo había pensado, la verdad. Y puede ser, porque creo que…Yo cuando leí los guiones y vi que se recuperaba esa cosa de por qué Tokio había terminado como había terminado, me parece muy interesante también. Porque como hay tanto odio hacia este personaje por parte de la audiencia, me pareció muy interesante que le diera la oportunidad al personaje de explicar y de entenderla el porqué de todo esto”, adelantó Úrsula Corberó en una entrevista con Sensacine.

La actriz de 32 años indicó que conocer más el origen de su personaje permite que la trama del resto de la serie pueda ser más completa y profunda. “Creo que es una historia es muy bonita y los flashbacks siempre dan un montón de frescura a la serie y creo que también es muy necesario en esta última temporada donde todo es más ‘dark’ que nunca”, agregó.

Úrsula Corberó y Miguel Herrán interpretan a "Tokio" y "Río" en la popular serie "La casa de papel". (Foto: Instagram / @ursulolita).

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “LA CASA DE PAPEL”?

“La casa de papel” tiene un total de 41 episodios de 50 minutos, los cuales se han repartido en 5 temporadas. La serie primero se emitió en Antena 3 de España. Luego, tras la adquisición de Netflix, apareció en la plataforma de streaming, donde se encuentran todos los capítulos que se han estrenados hasta el momento.

¿POR QUÉ NO HABRÁ TEMPORADA 6 DE “LA CASA DE PAPEL”?

Aunque los fanáticos quieren más episodios de “La casa de papel”, los creadores han decidido darle un gran final a su historia, sin extenderla más de lo necesario.

“Si lo piensas con sentido común, dedicar 2.000 minutos de ficción a hacer dos atracos es suficiente. Son casi 20 películas, creo que hemos exprimido muchísimo las personalidades, el diseño y todo”, dijo Álex Pina a Vertele.

Luego, agregó que “está bien cerrar la etapa de La casa de papel, que ha sido absolutamente esplendorosa y sorprendente, y hay que cerrarla con una temporada brutal”.

