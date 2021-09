Una de las series que continúa acumulando espectadores desde su estreno en 1974 es " Little House on the Prairie”. La famosa producción creada por Michael London y ejecutada por Ed Friendly está basada en la saga de libros homónima de Laura Ingalls Wilder y relata la vida de su familia en la frontera americana.

El programa ambientado a finales del siglo XIX cuenta las aventuras de los Ingalls, quienes residen en una granja ubicada en Walnut Grove, Minnesota. Una de las características que capturó a los seguidores del show fueron las sorprendentes vistas del medio oeste estadounidense, así como la cultura y el estilo de vida en ese entonces.

Una de las más grandes dudas de los fanáticos es si realmente la serie se filmó en Walnut Grove o si se trata de un trabajo de ambientación. A continuación, descubre esta y más respuestas.

Michael Landon, Karen Grassle, Melissa Gilbert, Melissa Sue Anderson y las gemelas Lindsay y Sidney Greenbush dieron vida a los integrantes de la clásica serie (Foto: NBC)

UNA ESCENA INESPERADA

Las gemelas de cuatro años, Lindsay y Sydney Greenbush, alternaban el papel de Carrie Ingalls debido a las leyes de trabajo infantil. Fue durante las filmaciones que una de ellas tropezó y cayó al piso, lo que llamó la atención del director, quien consideró que era un escena adorable y decidió usar el clip para los créditos iniciales.

TRATABAN TEMAS CONTROVERTIDOS

A pesar de ejemplificar una visión romántica de la vida estadounidense del siglo XIX, el programa no temió representar temas controvertidos. Hubo episodios que abordaron directamente cuestiones de racismo, alcoholismo, adicción a las drogas y violación.

MELISSA GILBERT TUVO QUE OCULTAR SUS CURVAS

La actriz que dio vida a Laura Ingalls fue seleccionada sobre otras 500 actrices que audicionaron por su famoso rol. Gilbert venció a todas con su inigualable carisma pero tuvo que realizar algunas acciones para interpretar su papel a la perfección. Durante su pubertad, le pidieron que vendara sus pechos y ocultara sus curvas, para así mantener la apariencia infantil que su personaje requería.

Entre los actores Melissa Gilbert y Michael Landon había una conexión especial, sobre todo porque ella veía en él una figura paterna. (Foto: NBC)

ENEMISTAD EN EL SET

Las hermanas en la ficción no eran tan unidas en la vida real. Melissa Gilbert (Laura) y Melissa Sue Anderson (Mary) tuvieron una relación tensa que duró todo el show. Sorprendentemente, Melissa formó una amistad cercana con la enemiga de Laura, Nellie, interpretada por Alison Arngrim. Las colegas continuaron siendo amigas incluso al terminar la serie.

LA ACTRIZ QUE USO PELUCA

Si bien Alison Arngrim y su personaje lucían cabello rubio, la melena de la actriz era muy delicada para soportar las ondas de calor que requería lograr el peinado de Nellie. Por esta razón, le pidieron que utilizará una peluca que estaba tan asegurada a su cuero cabelludo que a veces sangraba.

LA FAMILIA AMABA DINTY MOORE Y KFC

Cada que se filmaban escenas de la cena, la comida que servía la familia era estofado de ternera Dinty Moore. En el caso de los almuerzos que llevaban los niños a la escuela, el platillo elegido eran las alitas de pollo KFC. Así mismo, en un episodio de la temporada 8 se vio a una mascota del icónico coronel Sanders haciendo un cameo.

CASI SE CANCELA EL PROGRAMA

Tras el éxito rotundo de la primera temporada, el show fue renovado para una segunda; sin embargo, las calificaciones sufrieron una caída masiva después de eso. Por esta razón, el show estuvo cerca de ser cancelado, sino fuera porque se cambiaron las transmisiones de los miércoles a los lunes y las calificaciones empezaron a mejorar. Para la tercera entrega las puntuaciones continuaban subiendo, lo que dio pie a que se grabaran seis temporadas más.

EL CAMBIO DE NOMBRE

Después que el personaje de Charles Ingalls dejara el programa, la serie cambió de nombre a “Little House: Un nuevo comienzo” para centrarse más en la historia de Laura y Almanzo. Desafortunadamente, la nueva versión no recibió tanto apoyo como la original y, después de una temporada, NBC decidió cancelarla.

WALNUT GROVE ES EN REALIDAD UNA CIUDAD REAL

El autor y personaje principal de la serie vivió durante un tiempo en Walnut Grove en Minnesota. Si bien mantuvieron el nombre real de la ciudad, el set estaba situado más cerca de Hollywood.

LA SERIE SE FILMÓ EN SIMI VALLEY, CALIFORNIA

Al contrario de lo que muchos pensaban, “La casa de la pradera” no se filmó en Walnut Grove (Minnesota); en su lugar, la locación fue mayormente Simi Valley (California). La granja donde vivían los Ingalls era en realidad Big Sky Movie Ranch, ubicada en 4927 Bennett Road, la cual se convirtió en un lugar de rodaje destacado. Desafortunadamente, el espacio fue destruido con una explosión en escena para el último episodio.

Otras ubicaciones utilizadas incluyen Red Hills Ranch en Sonora, California, Lake Sherwood, California y Old Tucson Studios en 201 Kinney Road en Tucson, Arizona.