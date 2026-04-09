La película “La Gran Sangre” inició oficialmente su rodaje en Lima, marcando el regreso de una de las historias más recordadas de la televisión peruana a la pantalla grande, casi dos décadas después de convertirse en un fenómeno nacional.

La producción reúne nuevamente a su elenco original encabezado por Carlos Alcántara, Aldo Miyashiro, Pietro Sibille y Lucho Cáceres, y suma a nuevas figuras como Milett Figueroa y Salvador del Solar, quienes se integran a esta nueva etapa del proyecto.

Rodaje se desarrollará en diversas locaciones de Lima

La película es dirigida por Jorge Carmona, responsable de la serie original y de su primera adaptación cinematográfica. El rodaje se realizará durante cuatro semanas en diferentes locaciones de la capital.

El distrito del Rímac será el eje principal de la historia, acompañado de escenarios emblemáticos como el Morro Solar, el Cementerio El Ángel, el Casino Atlantic City y una cárcel recreada especialmente para la producción.

“Volver a rodar La Gran Sangre después de tantos años es una reconexión con un momento muy importante de nuestras vidas, no solo a nivel profesional, sino también personal”, señaló el director Jorge Carmona, quien calificó el proyecto como un renacimiento de la historia con su esencia original.

El guion abordará temas actuales del país

El actor y guionista Aldo Miyashiro destacó la continuidad del equipo y la temática de la nueva película, que se inspira en la realidad actual del país.

“Desde el primer día de rodaje se ha sentido la emoción. Hay un equipo donde el 90 % ya trabajó en la serie o en la primera película, así que hay mucha mística”, indicó.

El también guionista explicó que la trama retoma la historia desde el momento en que La Gran Sangre entra en la clandestinidad, con un enfoque vinculado a temas actuales como la seguridad ciudadana.

Producción reúne a reconocidas casas cinematográficas

La película es producida por las compañías Tondero, Capitán Pérez y Okeechobee Films, que se encargan del desarrollo y financiamiento del proyecto.

El productor Miguel Valladares, CEO de Tondero, destacó el valor personal y profesional que representa este retorno.

“La Gran Sangre fue una de las primeras películas que hice en mi carrera. Volver a trabajar con Jorge Carmona y reencontrarme con actores que admiro tanto hace que este proyecto sea profundamente significativo para mí”, afirmó.

El elenco también contará con la participación de Melania Urbina y Julián Legaspi, entre otros actores nacionales, consolidando un reparto que combina experiencia y nuevas incorporaciones.

Con esta nueva producción, la franquicia busca reconectar con el público que siguió la serie original y atraer a nuevas generaciones, con una historia que se vincula a la realidad contemporánea del país.