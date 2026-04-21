Un emotivo homenaje musical dedicado al legado de Juan Gabriel llegará a Lima con el espectáculo “La Sinfonía del Divo”, que se presentará el 16 y 17 de mayo en el Centro de Convenciones del Colegio de Ingenieros del Perú.

El espectáculo propone un recorrido por los temas más emblemáticos del recordado artista, conocido como el “Divo de Juárez”, en un formato que fusiona orquesta sinfónica, mariachis y coros.

Las funciones se realizarán el sábado 16 de mayo a las 3:30 p. m. y 7:00 p. m., y el domingo 17 de mayo a las 11:30 a. m., 3:30 p. m. y 6:30 p. m., con entradas disponibles a través de la plataforma Joinnus.

Un espectáculo con más de 30 artistas en escena

El evento es producido por Studio Tres Perú, creadores del espectáculo El Sol Sinfónico, y contará con la participación de la Studio Concerts Orchestra.

Más de 30 artistas en escena interpretarán los éxitos del cantautor mexicano, desde baladas románticas hasta canciones festivas que marcaron distintas generaciones en América Latina.

La propuesta artística busca elevar la música popular a un formato sinfónico, combinando la elegancia de la música orquestal con elementos tradicionales del folclore mexicano.

Dirección artística y propuesta escénica

El espectáculo cuenta con la dirección general de Grazia Rojas Marín, la dirección musical de Carlos Ramírez Núñez y la dirección escénica de Fito Valles.

Según los organizadores, el montaje ha sido diseñado para emocionar a distintas generaciones, desde quienes crecieron escuchando la música del artista hasta nuevos públicos que buscan redescubrir su legado.

El espectáculo recreará la intensidad emocional y el estilo característico de las presentaciones del artista, considerado uno de los compositores más influyentes de Hispanoamérica.

Un homenaje al legado musical del “Divo de Juárez”

“La Sinfonía del Divo” busca convertirse en una experiencia que permita al público cantar, recordar y revivir canciones que forman parte de la memoria colectiva de millones de seguidores.

El evento representa una oportunidad para celebrar la trayectoria musical de Juan Gabriel a través de una propuesta escénica que combina música en vivo, arreglos sinfónicos y una puesta en escena diseñada para resaltar su legado artístico.