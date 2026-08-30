La belleza, gracia, tradición e identidad representan las once candidatas a la elección de Miss Canchaque, Miss Lady y Miss Turismo 2026 que serán elegidas el jueves 3 de septiembre en un espectáculo a realizarse en la plaza de armas de este distrito huancabambino.

Las postulantes al cetro son las simpáticas: Kiara Huamán Carhuachinchay (representa a Llamkasun-Huabal); Ana Adrianzén Saavedra (Mecánica Dennis).

También: Gabriela Ortiz Chiroque (Clas Canchaque); Luz Morales Meza (La Virgen-Los Ranchos) y Anyela Huamán Lizana (IST. Canchaque).

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MISS LADY

La comuna presentó también a las candidatas que compiten por la corona de Miss Lady Canchaque 2026, ellas representan el carisma, la sabiduría y el profundo amor por su tierra, sirviendo de ejemplo vivo de la mujer canchaqueña que impulsa y enorgullece a su comunidad.

Participan seis candidatas al cetro: Valeria Santisteban Pella (mercado Ignacio Peña); Addy Puelles Zurita (Foncodes-Canchaque 02); Elizabeth Moncada Quintanilla (IST. Canchaque).

Además, las jóvenes Vanesa Gálvez Ramírez (Casa Campo Palambla); Anabel Guerrero Guerrero (Tejidos Artesanales Yecsa) y Elicia Jiménez Huamán (Restaurante La Chozita).

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LA SUIZA PIURANA

Las ganadoras engalanarán los festejos por el 122° aniversario de creación política de este pueblo de mucha tradición, considerada la “Suiza Piurana”, demostrando el orgullo de pertenecer a este hermoso rincón andino.

Canchaque es la capital turística y la del café orgánico de la región Piura y lo celebra a lo grande. Entre las actividades, este domingo habrá la II feria de emprendimientos rurales inclusivos en la plaza de armas.

El jueves 3 de septiembre se realizará el II Concurso de canto “La voz kids de Canchaque” y por la noche la elección y coronación de las soberanas.

Al día siguiente habrá desfile cívico escolar y a las 8:00 p.m. la gran serenata con artistas locales y regionales.

El sábado 5, en su día central, misa te deum, paseo de la bandera, izamiento y sesión solemne, además de dos bailes sociales con las agrupaciones “Amanecer con amor” y el Grupo Viento de Piura.