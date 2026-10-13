“La Tribu” arrancó con fuerza en la pantalla grande. La película dirigida por Bruno Ascenzo obtuvo 40 mil espectadores en su primer fin de semana y se ubicó entre las cuatro películas más vistas del Perú, consolidando su llegada a la cartelera nacional.

Protagonizada por Carlos Carlín, Alejandra Guerra, Nicolás Galindo, Jely Reátegui, Diego Pérez, Oscar Meza, Alejandro Villagómez y Luciana Arispe, la película lleva al cine el humor y las situaciones familiares que convirtieron a la obra original en uno de los éxitos teatrales más comentados de los últimos años.

Escrita por Ítalo Cordano, quien adapta su propia obra, y producida por Enid “Pinky” Campos, La Tribu cuenta con la coproducción de Los Productores y la producción asociada de Phillip Chu Joy. La distribución está a cargo de BF Distribution.La Tribu continúa en cartelera en todos los cines del Perú con paso firme para consolidarse como una de las películas peruanas más vistas del año.

La cinta cuenta la historia de Silvano, que solo quiere celebrar tranquilamente el cumpleaños de su esposa. Sin embargo, la llegada de sus tres hijos con sus respectivas parejas transforma una sencilla reunión familiar en un campo de batalla donde afloran viejos resentimientos, secretos imposibles de ocultar y conflictos que nadie esperaba enfrentar.

Lo que comienza como una celebración termina convirtiéndose en un fin de semana lleno de enredos, revelaciones y momentos tan caóticos como divertidos.