La conocida influencer “La Uchulú” participó en la secuencia “Las esferas de la verdad” del programa “Estás en todas” y tuvo que responder varias preguntas que la pusieron en aprietos más de una vez. La tiktokera reveló el guerrero Facundo González le parece atractivo.

Todo sucedió cuando la reportera de Estás en todas le pregunta a la exparticipante de El Gran Show cuál de los guerreros le había echado el ‘ojo’, a lo que La Uchulú respondió tímidamente: “Facundo González está lindo”.

Pese a que el popular “Guacho” le parece atractivo, La Uchulú dejó en claro que jamás tendría algo con el argentino porque es amiga de Paloma Fiuza, quien, según ella, son mejores amigas.

“Facundo ha estado con Paloma y Paloma es mi amiga. Mi íntima” , indicó La Uchulú, asegurando que respeta los códigos de amistad.

“La Uchulú” dice que Tepha Loza es su persona menos favorita en la televisión

El integrante de “El Reventonazo de la Chola” explicó que su poca afinidad hacia la modelo es porque está peleada con su hermana Melissa Loza.

“Para mí la menos favorita es Tepha Loza, es que ha tenido una pelea con su hermana. No debería ser así. No sé la historia, la prensa pone a cada rato y claro, no deberían pelear entre hermanos”, dijo. “Melissa tampoco pues, tienen que agarrarse las manitos”, añadió.

