El carismático joven Esaú Reátegui Wong, popularmente conocido como ‘La Uchulú', reveló que su madre, al principio, no le permitía que se vista de mujer para sus videos en redes sociales. Sin embargo, terminó aceptando la decisión de su hijo.

“A un inicio no me aceptaba. Me decía: ‘qué estás haciendo, estás malogrando tu imagen’. No, mami, le dije, eso con el tiempo puede tener fruto”, dijo en conversación con ‘En Boca de Todos’.

Asimismo, el generador de contenido en redes sociales confesó que su meta era llegar hasta la televisión tras ganar popularidad por sus videos cómicos que publicaba y robaba risas entre los usuarios.

“Nací en redes sociales y una de mis metas es llegar a la televisión. Ahora voy a estar y nos vamos a hacer famosas, representando a la selva. Acá he venido una vez (a Lima) porque me ha traído mi suggar”, manifestó.

La Uchulú revela que su madre no aceptaba que se vista de mujer - América TV

DIFÍCIL MOMENTO

‘La Uchulú' también contó que, en un momento de su vida, atravesó por la depresión y salió de ella gracias a que encontró una forma de divertirse de internet.

“Pasé un momento muy crítico en mi vida que no le deseo a nadie y entré en depresión, traté de quitarme la vida una vez. Para poder salir de eso, busqué una forma para divertirme, alejarme de ese círculo de oscuridad que era para mí y empecé a hacer videos. Te sientes tan mal que piensas que ya no sirves para el mundo, ni para tu familia”, indicó.