Triste momento el que atraviesa Carmen Santos, conocida por su imitación de “La India” durante su participación en el reality “Yo Soy”. Ella se presentó en “La Voz Perú”, fue aceptada, pero tuvo que dejar de lado el sueño de continuar en competencia.

La artista tomó la decisión de renunciar al concurso de canto, luego de formar parte del equipo de Eva Ayllón. La situación escapó de sus manos, debido a que su embarazo se complicó.

A través de su cuenta de Instagram, Carmen dio a conocer el motivo que la empujó a dejar La Voz, uno de los momentos más difíciles de su vida.

“Trato de lograr siempre lo que me propongo. Al saber que venía este gran concurso de canto como La voz Perú me emocioné mucho, pues amo la música y canto desde los 4 años”, comentó.

“Mandé mi video de casting y me llamaron, me emocione muchísimo, pues antes de ser La India del Perú había intentado en una temporada de La voz y no logré pasar a las audiciones a ciegas, pero esta vez todo sería diferente”, agregó.

Tras ser aceptada en el equipo de Eva Ayllón, se contagió de COVID-19 y ese hecho terminó por derrumbar sus aspiraciones en el reality.

“Tenía COVID-19, no solo yo, sino mis papás, mi hermanito y mi esposo. Empezó el tratamiento. Y otra noticia me paralizó, ¡Estaba embarazada! Y con ¡COVID!, Embarazo de alto riesgo”, sostuvo.

“Me comuniqué con la producción de La voz Perú, veríamos cómo iba mi proceso. En el camino llegó el día de grabar las batallas, pero aún no recibía el alta. No pude grabar las batallas, me puse muy triste”, remarcó.

No todo quedó ahí. El coronavirus no solo terminó de afectar su carrera de cantante profesional, sino que terminó por afectar su gestación, hasta el punto de perder a su bebé.

“Esta enfermedad me quitó la posibilidad de hacer lo que me gustaba, cantar, y también perdí mi embarazo. Todo esto pasó en el mes de mayo, no tuve mucha participación en redes, me sentía muy mal anímicamente, es por eso mis amores que no me verán en La voz Perú”, informó.

“Esto no me va a vencer, es solo una prueba que me tocó pasar, y agradezco en el alma tener salud y poder disfrutar de mi familia de mis hijas. Todos los días me levanto miro al cielo y doy gracias a Dios por estar aquí y por cuidar a mi bebé que yo se que está con él”, finalizó.

Imagen: Instagram