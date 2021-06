“La Voz Perú” tuvo su primera edición sabatina y arrancó con la participación de la cantante Milena Warthon. La prodigiosa voz de la joven artista hizo que todos los entrenadores tocaran el botón rojo para voltear sus sillas. Sin embargo, se generó una controversia luego de que Mike Bahía bloqueó la silla de Daniela Darcourt.

Darcourt deseaba tener en su equipo a la talentosa Milena Warthon, pero al ser bloqueada por su colega colombiano, la salsera peruana no podía persuadir a la joven cantante para que se sume a su ‘team’.

“Definitivamente era mi niña (por Milena Warthon). ¡Más que mía! No puedo creer y no puedo concebir que mis compañeros se la hayan agarrado conmigo y que me quieran pasar la mano”, expresó Daniela Darcourt un poco incómoda.

Ante esta tensa situación, la cantante Eva Ayllón tuvo que intervenir con una mentira piadosa. La criolla señaló que ella fue quien tocó el botón para bloquear a Daniela Darcourt y así tranquilizar a su compañeros.

“Por qué se echó la culpa si usted no fue, yo fui quien la bloqueó”, señaló Mike Bahía entre risas.

Eva Ayllón aclaró que a ella le gusta “despistar” a la gente y por ello se echó la culpa, pero añadió que el colombiano “le debe un favor”.

Finalmente, Milena Warthon decidió ser parte del equipo de Eva Ayllón, su entrenadora desde que comenzó su carrera musical en “Los cuatro finalistas”.

