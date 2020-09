‘Tengo algo que decirte’, es el programa que conduce Lady Guillen desde hace cuatro años. El espacio que se transmite por Latina, daba pantalla a algunas personas que quisieran reencontrarse con alguien especial en vivo, pero debido a la pandemia por COVID-19, el formato periodístico varió, presentando notas de coyuntura.

“Nosotros hemos estado trabajando cuatro años como equipo para poder darle lo mejor en soluciones de conflicto , en ayuda de necesidad, siempre bajo nuestra propia posibilidad, nunca hemos prometido cosas que no hemos cumplido, ya que, siempre cuando podemos lo hacemos y cuando no, lo decimos”, comentó para diario Correo Lady Guillén.

Luego continuó con: “jamás me imaginé estar en un canal de televisión de señal abierta, en un programa al mando. Tampoco me imaginé tener cuatro años el programa al aire (...) fui a un casting, a mí nadie me regaló un programa.A mí nadie me dijo, sabes qué Lady, toma este programa y hazlo. Yo pasé por un casting (...) al igual que yo, muchos conductores conocidos, con mucha trayectoria, pasaron este casting”.

Lady Guillén sobre respuesta viral de profesor que no quería hablar con su expareja: “No me lo esperaba”

El episodio que se volvió viral en las redes sociales y que hasta ahora los usuarios recuerdan, es donde el pianista y maestro de música, Brian Power no quiso saber qué es lo que quería decirle su expareja. Todo esto sucedió en vivo, por lo cual Lady Guillen conversó con diario Correo y reveló que, al principio, no supo manejar la respuesta del joven, pero que esas cosas suelen suceder.

“Nadie espera la respuesta de las personas que van al programa, ya que es en vivo y con casos reales, ahí podemos comprobarlo que son reales, porque las emociones se dan en el momento, ya que yo no sé cómo puede reaccionar un panelista”, comentó Lady para diario Correo.

