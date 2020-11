La argentina Lali Espósito estrenó “Libra”, su cuarto álbum de estudio que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

El estreno de este disco vino acompañado del lanzamiento del videoclip “Ladrón”, canción que forma parte del disco “Libra” y donde Espósito une su voz a la de la repera Cazzu.

“El nombre (Libra), además de que es mi signo, tiene que ver con una cuestión de equilibro, que tuve muy presente todo el tiempo mientras lo hacía. Enfrentarse a un cuarto disco no es fácil, porque no querés repetirte con lo anterior pero a la vez no querés hacer algo que no seas vos, que no sea genuino, verdadero. Estuve durante estos dos años trabajando estas canciones, en la búsqueda del equilibrio en la mezcla de sonidos de pop-urbano que nunca había hecho”, dijo Lali para Clarín.

“Cuando le estaba contando a mi equipo de laburo lo que quería, lo hacía con tanta seguridad; la idea de que sea blanco y negro porque creo que no hay mucho con esa estética en lo pop urbano... Quería jugar a que éramos dos divas. Para mí Cazzu es una diva en los que hace y a mí me encanta jugar a ser diva en lo que hago. Poner en tela de juicio lo que todavía se considera femenino y qué es ser femenina de verdad. Mi equipo dijo que fuera yo la directora. Al principio me cagué toda, porque tenía que estar enfrente de cámara y después salir a ver la toma”, añadió para el mismo medio argentino.

Cabe mencionar que la cantante argentina está instalada en Madrid, España, desde el mes de junio, adonde viajó para finalizar con las grabaciones de “Sky Rojo”, una serie original de Netflix

