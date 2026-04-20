Un reportaje realizado por el dominical Panorama contradijo la versión ofrecida por el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, sobre los retrasos en la distribución del material electoral durante las elecciones generales del domingo 12 de abril. El funcionario había atribuido la demora a la falta de camiones por parte de la empresa contratista Galaga.

Sin embargo, las imágenes y conversaciones difundidas por el periodista Edgard Aguilar muestran que decenas de vehículos de la empresa se encontraban en los almacenes de la ONPE listos para operar, pero sin recibir carga.

El informe señala que los camiones permanecieron detenidos porque el material electoral aún no estaba listo para su distribución.

En esa línea, Cristian Castillo, abogado de la empresa contratista Galaga, señaló que su representada contaba con la flota requerida para el traslado del material electoral y que el retraso se debió a la falta de documentación lista para su despacho.

Esta versión difiere de lo indicado previamente por la ONPE, que había responsabilizado a la empresa logística.