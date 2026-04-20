Juan Charles Alvarado, propietario y fundador de Galaga S.A.C., rompió su silencio y responsabilizó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por los retrasos en la distribución del material electoral durante la jornada del domingo 12 de abril. Frente a las acusaciones del organismo electoral, Alvarado espera una rectificación.

En el dominical de Punto Final, Alvarado afirmó que su empresa contó con todos los vehículos necesarios, pero que el área de despacho de la ONPE no tenía la mercancía lista a tiempo, considerando que el último camión salió recién el mismo domingo a las 5:51 de la mañana.

Como se conoce, en el marco de las Elecciones Generales 2026, más de 50 mil electores no lograron votar el 12 de abril, debido al cierre de varios locales, los cuales no contaban con el material electoral; solo lo hicieron al día siguiente. La ONPE responsabilizó a la empresa Galaga, pero esta respondió varios días después.

Según explicó Alvarado, su empresa decidió no pronunciarse antes para no interferir en el proceso. “Yo guardé silencio, me mordí la lengua. Mi silencio ha obedecido a que yo estaba en proceso de ejecución del servicio (...) La ONPE nos culpa a nosotros de no llegar a tiempo, pero ¿qué hubiese pasado si yo hubiese salido a hablar?”, sostuvo.

GALAGA ASEGURÓ QUE CONTABAN CON TODOS LOS VEHÍCULOS

El empresario afirmó que Galaga cumplió con proporcionar los recursos necesarios, incluyendo unidades vehiculares y conductores. Sin embargo, indicó que el principal problema fue que el material electoral no estaba listo para ser despachado a tiempo. “La entidad nos brindó 3 almacenes, en Eucaliptos, Lúcumo y San Pedro Life. Las 400 unidades no pueden estar amontonadas dentro de un almacén”, expresó.

Según relató, el proceso de despacho en el área de equipos de cómputo se extendía hasta las 4:30 de la madrugada, y desde allí las unidades debían trasladarse entre almacenes, completar los protocolos de apertura y cierre, y recién salir a ruta. Cada unidad demandaba entre 25 y 35 minutos en ese proceso, lo que sumaba cerca de 10 horas para el reparto total.

Sumado a ello, aseguró que se comunicó —vía WhatsApp— con Juan Phang, entonces subgerente de Producción Electoral de la ONPE, para comunicarle que tenía 35 unidades que no habrían cargado el material electoral y no podían salir a hacer su ruta prevista. Este le devuelve la llamada y le dice que esperen porque “ya va a salir el material”.

“La empresa cumplió con brindar los recursos, tanto en cantidad de unidades como en conductores para el reparto, oportunamente. Sin embargo, el área de despacho no tuvo la mercancía designada a tiempo”, dijo, asegurando que en la primera vuelta se usaron más de 434 unidades y casi 450 unidades utilizadas.

RESPECTO A INFORMES DE CONTRALORÍA

En cuanto al informe de Contraloría sobre advertencia en el manejo de camiones tipo furgón, Alvarado respondió que es falso porque los choferes contratados para el servicio sí cumplían con la experiencia para el manejo de estas unidades. "Tenemos una flota de casi 200 unidades propias y, en cada servicio, se ha mandado la documentación de nuestras unidades", indicó.

Respecto a la publicidad para contratar choferes adicionales, explicó que toda empresa de transporte debe contar con un plan de contingencia, ya que su flota habitual de cerca de 200 trabaja con clientes frecuentes durante el año y no permanece exclusivamente para procesos electorales, aclarando además que los términos de referencia no prohibían la subcontratación.

Por otro lado, un analista de la ONPE declaró ante la Contraloría que el retraso de los vehículos se generó por demoras en la organización de paquetes y embalajes, lo que coincide con la versión de Galaga. Además, la Contraloría detectó que algunos conductores registraban infracciones vehiculares que podrían haber afectado la distribución.

Galaga SAC ya remitió documentación ante la ONPE solicitando una rectificación pública, aunque hasta el momento no ha recibido respuesta.