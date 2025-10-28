La fiebre del K-pop llega a los escenarios peruanos con “Las Cazadoras K-Pop”, un musical de fantasía, canto y aventura que promete encantar a los fanáticos del género y al público familiar.

El espectáculo, inspirado en la película “Las Guerreras K-Pop”, se estrenará el 2 y 16 de noviembre en el Teatro Canout de Miraflores, con funciones a las 3:00 p.m., 5:00 p.m. y 7:00 p.m.. Luego continuará su gira el 8 de noviembre en Trujillo y el 7 de diciembre en Arequipa.

Un show lleno de música, magia y talento

Protagonizada por Andrea Aguirre (Remi), Shania Lazo (Cloe) y Kenny Pérez (Mara), la historia sigue a tres heroínas conocidas como Las Huntrix, quienes a través de la música deberán cazar demonios y salvar el mundo que habitan.

Cada presentación combina coreografías de alto nivel, voces en vivo y efectos especiales que transportarán al público a un universo lleno de ritmo, luces y energía.

Kenny Pérez, exintegrante del primer grupo K-pop peruano en Corea del Sur, regresa al escenario nacional tras su paso por Asia, aportando su experiencia internacional al montaje.

Invitados especiales y puesta en escena

El show contará con la participación especial de los Saja Boys, grupo que aportará su talento y carisma para elevar la experiencia musical.

“Las Cazadoras K-Pop” destaca por su uso de tecnología escénica, acrobacias, saltos mortales y efectos visuales, además de incluir los temas más populares del K-pop en inglés y español.

Más que un concierto, el musical transmite un mensaje positivo sobre la superación personal, la amistad y la lucha por cumplir los sueños, valores que conectan con el público joven y las familias.

“Queremos que el público viva una experiencia inolvidable, llena de energía y esperanza”, señaló la producción del espectáculo.

Entradas y fechas confirmadas

Las entradas están disponibles a través de Teleticket. Los precios varían según ubicación y función.

Datos clave

Espectáculo: Las Cazadoras K-Pop

Fechas en Lima: 2 y 16 de noviembre

2 y 16 de noviembre Funciones: 3:00 p.m. / 5:00 p.m. / 7:00 p.m.

3:00 p.m. / 5:00 p.m. / 7:00 p.m. Lugar: Teatro Canout – Miraflores

Teatro Canout – Miraflores Otras ciudades: Trujillo (8 de noviembre) y Arequipa (7 de diciembre)

Trujillo (8 de noviembre) y Arequipa (7 de diciembre) Entradas: Teleticket

Teleticket Elenco: Andrea Aguirre, Shania Lazo, Kenny Pérez

Andrea Aguirre, Shania Lazo, Kenny Pérez Invitados: Saja Boys

Preguntas frecuentes

¿Cuándo se estrena “Las Cazadoras K-Pop”?

El 2 y 16 de noviembre en el Teatro Canout, con presentaciones en Trujillo y Arequipa.

¿Quiénes protagonizan el musical?

Andrea Aguirre, Shania Lazo y Kenny Pérez, quien fue parte de un grupo K-pop en Corea.

¿Dónde comprar entradas?

En Teleticket: https://teleticket.com.pe/lascazadoraskpop

¿Qué tipo de espectáculo es?

Un musical con canto en vivo, coreografías y efectos visuales inspirados en la cultura K-pop.

¿El show es apto para toda la familia?

Sí. Está diseñado para público de todas las edades, especialmente fanáticos del K-pop.