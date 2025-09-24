Flavia Laos, Alessandra Fuller y Mayra Goñi fueron protagonistas de "Ven, baila quinceañera". (Foto: Instagram)
Flavia Laos, Alessandra Fuller y Mayra Goñi fueron protagonistas de "Ven, baila quinceañera". (Foto: Instagram)

El público que vibró con “Ven, Baila Quinceañera” está de celebración: Alessandra Fuller, Mayra Goñi y Flavia Laos, tres de las actrices e influencers más influyentes del Perú, protagonizarán la comedia de acción “Mañana me caso”. El rodaje comenzará en noviembre en Lima y el estreno está previsto para 2026.

El filme, que nace de una idea original de Miguel Zuloaga de Arte&Escena, será producido por JP Ortiz de Quantico Films y dirigido por Pancho Tuesta. El proyecto busca unir el carisma y la fuerza mediática de un trío que, en conjunto, suma más de 22 millones de seguidores en redes sociales.Su reencuentro no es casual: Ven, Baila Quinceañera (América TV, 2015-2018) fue un fenómeno televisivo que marcó a toda una generación.

Ahora, las actrices trasladan esa energía a la pantalla grande con un relato cargado de humor, acción y situaciones inesperadas. “No es solo una reunión; es el verdadero reencuentro. Ale, Mayra y Flavia tienen una conexión única con el público. Estamos creando un vehículo comercial a la altura de su talento y de la demanda de sus seguidores”, señaló el productor Miguel Zuloaga.

Por su parte, Juan Pablo Ortiz de Quantico Films subrayó el potencial del largometraje: “El mercado del cine peruano está en un gran momento. Nuestro objetivo es generar un evento cinematográfico que aproveche la audiencia cautiva de estas tres estrellas con una comedia de género y alto voltaje”.

Con Mañana Me Caso, Fuller, Goñi y Laos no solo sellan un esperado reencuentro en la pantalla, sino que se consolidan como referentes de una industria en expansión que apuesta por el cine de gran impacto.

TAGS RELACIONADOS