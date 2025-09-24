El público que vibró con “Ven, Baila Quinceañera” está de celebración: Alessandra Fuller, Mayra Goñi y Flavia Laos, tres de las actrices e influencers más influyentes del Perú, protagonizarán la comedia de acción “Mañana me caso”. El rodaje comenzará en noviembre en Lima y el estreno está previsto para 2026.

El filme, que nace de una idea original de Miguel Zuloaga de Arte&Escena, será producido por JP Ortiz de Quantico Films y dirigido por Pancho Tuesta. El proyecto busca unir el carisma y la fuerza mediática de un trío que, en conjunto, suma más de 22 millones de seguidores en redes sociales.Su reencuentro no es casual: Ven, Baila Quinceañera (América TV, 2015-2018) fue un fenómeno televisivo que marcó a toda una generación.

Ahora, las actrices trasladan esa energía a la pantalla grande con un relato cargado de humor, acción y situaciones inesperadas. “No es solo una reunión; es el verdadero reencuentro. Ale, Mayra y Flavia tienen una conexión única con el público. Estamos creando un vehículo comercial a la altura de su talento y de la demanda de sus seguidores”, señaló el productor Miguel Zuloaga.

Por su parte, Juan Pablo Ortiz de Quantico Films subrayó el potencial del largometraje: “El mercado del cine peruano está en un gran momento. Nuestro objetivo es generar un evento cinematográfico que aproveche la audiencia cautiva de estas tres estrellas con una comedia de género y alto voltaje”.

Con Mañana Me Caso, Fuller, Goñi y Laos no solo sellan un esperado reencuentro en la pantalla, sino que se consolidan como referentes de una industria en expansión que apuesta por el cine de gran impacto.