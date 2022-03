Laszlo Kovacs admite muy entusiasmado que su papel de Gianluca en la telenovela “Maricucha” le ha dado un nuevo aire a su carrera, una oportunidad que estaba buscando desde hace mucho.

“La verdad recibo con mucho agradecimiento el personaje, siento que todo lo que ha pasado es asombroso y hasta fascinante. Nunca pensé que un papel como este me diera tantos momentos felices, no solo a mí, también a todo el elenco, sobre todo por el reconocimiento del público que le gusta y se divierte mucho con la novela”, dice el actor.

¿Gianluca te ha dado la oportunidad de que olvidemos a Tito de “Al fondo hay sitio”?

El personaje de Tito definitivamente caló fuerte, me siento agradecido por la experiencia valiosa de haberlo interpretado y aunque muchos no lo imaginan también me exigía desafíos. Por ejemplo, tuve que usar lentes de contacto marrones durante ocho años y fue un suplicio, además, por mi perfil, lo más fácil era que me pongan como Maldini, pero me dieron la oportunidad de hacer de Tito y ser parte de los González. Un reto en mi carrera.

En algún momento, con 8 años haciendo el mismo personaje, ¿no te sentías encasillado con Tito?

Sí, y por eso los actores siempre buscamos hacer algo diferente y esperamos encontrar un personaje completamente distinto al anterior. Déjame aclararte algo, yo hice ocho años Al Fondo Hay Sitio, pero hasta el día de hoy se sigue repitiendo, eso es muy difícil para un actor, no me gusta, a mí no me hace ninguna gracia porque eso nos encasilla y nos la pone más difícil. Por eso, mi papel en Maricucha es un auténtico regalo del cielo, necesitaba algo así urgente.

Gianluca es lo que esperabas, además desde el look es completamente distinto a Tito.

Me han teñido el pelo de rubio y también tuve que bajar de peso y hasta depilarme porque este chico es muy vanidoso, además de vivir su propio mundo . Los actores tenemos que estar preparados para todo, cada papel es un reto y yo la verdad estaba esperando una oportunidad como esta, porque hubo una para fuerte en la pandemia y tenía muchas ganas en volver.

“Maricucha” es una telenovela que está llevada a la comedia, contra lo que muchos piensan, exige el mismo rigor que cualquier produción de otro estilo...

La verdad es que es todo un desafío, porque son muchos elementos que tienen que contribuir para que las escenas tengan ese ritmo y esa frescura que se necesita. Tenemos una directora estupenda, el elenco es perfecto, el guión es muy bueno, todas esas cosas se juntan al momento de grabar y todos aportamos para que eso se dé. También hay una alta dosis de adrenalina porque estamos grabando con los capítulos al día y no sabemos qué va a pasar, hay todo un sistema que nos tiene al filo de la emoción.

Es muy importante también el aporte de los actores para que las escenas queden redondas.

Y lo estamos haciendo todo el tiempo junto con Ani la directora. Con mis compañeros siempre buscamos la forma de sacarle el jugo a las escenas y nos prestamos en los ensayos al juego y a las cosas que pueden enriquecerla. Hay mucho por apostar e improvisar, solo por darte un pequeño ejemplo, mi chapa de Chichobello viejo es mía, nunca estuvo escrita por los guionistas fue un aporte mío y les encantó a todos. Como ese ejemplo de aporte, hay un montón de cosas que nosotros siempre tratamos de sacarle el jugo a la escena, lo que nosotros queremos es que la gente en su casa los sienta así.

Cómo vas a hacer cuando empiecen las grabaciones de ‘Al Fondo Hay Sitio’ ¿un día estarás como Tito y el otro como Gianluca?

Como dijeron los directivos el día de la presentación del regreso de la serie: “somos de la misma casa”, así que pienso que no habrá ningún problema, yo confío en la palabra de ellos y sé que así será.

¿Y Maricucha ya se sabe cuándo va a finalizar?

Cuando un producto es exitoso, ¿para qué ponerle fin? ¿No te parece?

Laszlo Kovacs

Actor. Tras su debut en la pantalla chica en la telenovela “Obsesión” , el actor desarrolló una interesante carrera en populares melodramas televisivos. Durante ocho temporadas encarnó a Tito en la serie “Al fondo hay sitio”.