Laura Borlini volvió a la soltería. La conductora anunció que terminó su relación sentimental con su novio, quien respondía al nombre de Renzo.

A través de una entrevista con el diario Trome, la presentadora dijo estar tranquila y enfocada en su consultorio psicológico, que ella acaba de inaugurar en el distrito de Surco.

“Con Renzo hemos terminado (la relación) ya hace un mes y, bueno, no voy a hablar del por qué, ningún detalle porque es muy personal, solo tiene que ver con nosotros. Estuvimos un año y tres meses juntos y, nada, a mirar para adelante”, declaró.

“Sí, estoy bien, tranquila, rescato siempre las cosas buenas que me pasan y, cuando hay un resultado que es el que no me esperaba, trato de tomarlo de la mejor manera para aprender. Hay que aprovechar las experiencias que tenemos para mejorar como persona”, añadió Borlini.

Como se recuerda, Laura Borlini y Renzo viajaron a Egipto a inicios del mes de octubre, y se lucían muy felices. Ahora cada uno tomó su rumbo por separado.

Laura Borlini y Renzo cuando viajaron a Egipto en el mes de octubre de 2022. (Foto: Captura TV).