Tras once años de relación sentimental, la argentina Laura Borlini confirmó que se encuentra separada de su esposo, Manuel La Rosa. No cabe duda que este 2021 lo arrancó con el pie izquierdo, pues además vivió en carne propia la desesperación de no encontrar oxígeno para un familiar, que felizmente pudo ganarle la batalla al temible virus. “Ha sido un inicio de año bastante duro a nivel familiar y personal”, admite la presentadora de televisión.

Podemos decir que la vida te está poniendo pruebas duras y muy juntas...

Soy una mujer guerrera y tengo una resiliencia maravillosa. Yo he pasado por muchas cosas difíciles y siempre le pongo mucha fuerza. Cuando peor estoy es cuando menos me dejo caer, me levanto y sigo luchando entre mis lágrimas, mi cansancio y agotamiento, soy muy luchadora a todo nivel.

Y llega el momento de tomar caminos distintos...

Creo que cuando la pareja toma caminos diferentes -en cuanto a gustos, formas de pensar y energías frente a la vida- te das cuenta que uno está en el extremo del otro, y que no comparten nada más que el cariño que se pueden tener, pero nada más. Creo que ahí es mejor dar un paso al costado y ver qué te depara el futuro.

¿Imaginaste ser parte de las estadísticas de las parejas que se separaron por la pandemia?

Lo que pasa es que una pareja no termina de un día para otro, uno lo ve venir con los meses, no es que una pareja esté regia y llega la pandemia y te separa. La pandemia solo es algo que ayuda a tomar esa decisión, es como la última gota que rebasa el vaso. Los problemas en la pareja se potencian en la pandemia.

¿Es un capítulo completamente cerrado o hay una posibilidad remota de reconciliación?

No. Yo creo que es un capítulo cerrado, tomé esta decisión hace varios meses, no me pondría a cuestionarme en este momento si habría esa posibilidad. Hoy en día tengo claro que se cerró, no me arrepiento de la decisión tomada. Él es un excelente papá, adora a mi hijo, mi hijo lo adora a él, coordinamos las cosas de mi hijo pero básicamente hablamos temas de padres.

Me imagino que volver a enamorarte es lo último en lo que estarás pensando, pero los pretendientes siempre aparecen...

Obviamente siempre aparecen, pero sinceramente no tengo ni la más mínima intención de enamorarme. Con pandemia o sin pandemia, la verdad es que necesito un tiempo para mí, un tiempo para estar sola, un tiempo para disfrutar de mis hijos, quiero que vengan mis papás acá a Perú y disfrutar de ellos porque los años se pasan muy rápido.

¿Es tiempo de crecer personalmente y enfocarse en otras cosas?

Estoy trabajando en varias cosas de la tele y fuera de la tele, quiero sacar mi título y tal vez empezar ya a atender como psicóloga, tengo tantas metas y tantas cosas en mi vida que lo último que se me cruza por la cabeza ahora es conocer a alguien. Pero sí te voy a confesar una cosa: yo soy una persona que toda la vida le ha gustado estar enamorada, a mí me gusta el ‘bichito del amor’, pero hoy en día no tengo ganas de enamorarme, pero la vida es mágica, de repente un día me sorprende.

Tampoco le cierras las puertas al amor, aunque sea en un futuro más largo…

No, no le cierro las puertas al amor para nada, pero el día que me enamore de nuevo, creo que será cama afuera de todas maneras: ya no pienso en convivir con alguien.

Y en el plano laboral las cosas marchan bien…

Conduzco “Tu tesoro más grande, tu salud” los domingos a las 10 a.m, por Panamericana y en Radio Unión estamos de lunes a viernes a las 7 a.m.

Laura Marcela Borlini

Presentadora de TV. Aunque es muy reconocida en el medio del entretenimiento peruano como presentadora de televisión, la argentina inició su carrera mediática como modelo en nuestro país.

