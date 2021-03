Luego de semanas de angustia por el destino de su hijo, Antonio Pavón llegó al Perú con el objetivo de llevarse a su hijo a España, ya que Sheyla Rojas le pidió que lo cuide, pues ella estaría trabajando en México.

La felicidad del torero fue compartida a través de sus redes sociales. Esto luego de que llegara a un acuerdo con la madre de su hijo para el traslado del pequeño.

“Te Amo con Locura y Pasión”, escribió en su publicación Pavón, quien recibió comentarios de aprobación.

“ANTONIO ES UN BUEN PADRE”

En conversaciones con Trome, Laura Borlini expresó que Antonio Pavón es un buen padre y que si Sheyla no le va a dar tempo de calidad a su hijo, pues es una buena decisión que el torero se haga cargo del pequeño.

“¡Qué alegría me da que Antoñito pueda ver a su papá! Muchas veces comente que es importantísimo que el niño no solo tenga cerca a su mamá, sino también a su papá. No sé si Sheyla habrá decidido quedarse a trabajar en México, si está probando suerte es su decisión, no la voy a juzgar, no conozco al detalle el tema, pero me parece un a buena decisión que Antonio esté con su hijo si ella no le va a dar tiempo de calidad ”, comentó la exconductora de TV.

Luego continuó con: “sabemos que Antonio es un buen padre, un papá súper cariñoso, eso hemos visto muchas personas que hemos estado cerca de él en la chamba”.