Con argumentos. La periodista Magaly Medina aprovechó su espacio en televisión para criticar duramente a Carloncho, quien previamente dirigió duras declaraciones hacia su expareja Rosángela Espinoza. La conductora no dudó en calificarlo de “cavernícola”.

“Mil disculpas con mi público que deben escuchar groserías, por el cavernícula que acabamos de escuchar. Pero este señor con un micrófono, en un programa radial de la mañana, a quien lo escuchan cientos de personas, este hombre que hizo comentarios sexistas, retrogrados, se picó porque le recordaron lo de Rosángela”, sostuvo.

Medina considera que Carloncho no supo cómo controlar y manejar que una mujer como Rosángela se fije en él y alcancen a tener una relación, por lo que cree que “se arañó”.

“Ahora este lenguaje grosero, creo que alguien tiene que decirle que no tiene derecho a decir esas groserías con un micrófono. Él se arañó. Un comunicador no puede expresarse de esa manera, llamando a su ex Rosángela Espinoza llamándola como: “yo me comí pollo sancochado””, puntualizó.

Carloncho fue cuestionado por Magaly Medina, al revelarse que mantuvo una conversación en la que, entre otras frases, mencionó “si ustedes creen que la única vez que he comido pollo sancochado fue esa, se equivocan”.

