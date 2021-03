Luego que se confirmara que dio positivo a coronavirus (COVID-19), Tula Rodríguez reapareció en sus redes sociales para enviar un emotivo mensaje a su compañera de conducción Maju Mantilla, quien también contrajo el virus.

“Mi Maju hermosa, sé que estás en tu casita también. Te quiero mucho amiga y aunque estemos separadas por la distancia, estamos muy unidas. Dios te bendiga y bendiga a tu familia”, dijo en un clip que publicó en sus Stories de Instagram.

Además, la conductora de televisión aprovechó para dedicar unas palabras de agradecimiento a sus fanáticos por los mensajes de aliento que le han hecho llegar desde que se dio a conocer su diagnóstico.

“Quiero agradecer todas las muestras de cariño. Ustedes saben que me hacía los exámenes todas las semanas, no me lo esperé. No podía creerlo, me quedé en shock. Humanamente me dio mucho temor sobre todo por mis papás porque son de la tercera edad”, comentó al inicio.

Sin embargo, Rodríguez se mostró optimista en que pronto vencerá al virus: “Lo más importante es estar fuerte de mente. Sí se puede, con miedo, pero con todo”, acotó.

