Laura Bozzo aclara incidente en avión "Yo no he entrado en la cabina del piloto"

La conductora de TV nacionalizada mexicana Laura Bozzo, manifestó su fastidio por la manera en que un programa mexicano de espectáculos, Ventaneando, dio a conocer sobre su incidente en el Aeropuerto de la Ciudad de México al señalar que ella fue bajada del avión por resistirse a bajar su equipaje a la bodega.

“Ya estoy acostumbrada a cierta prensa amarillista, 'programuchos' que no tienen ráting y que para tenerlo son capaces de agarrar cualquier cosa e inventar. Para empezar, yo no viajo con equipaje a Acapulco, yo voy con una cartera y una mochila, porque voy permanentemente para allá”, explicó la popular 'abogada de los pobres' a RPP.

Aclaró que el intercambio de palabras con el personal de la aerolínea que la iba trasladar a Acapulco. “Lo que ellos no querían era que la cartera la tuviera yo en la mano, y yo la quería dejar debajo del asiento. Eso fue lo que generó la discusión”.

Bozzo añadió que ella jamás entró a la cabina del piloto, situación que es delito federal, y que tomó el siguiente vuelo en la misma aerolínea sin problema.

"Yo no he entrado en la cabina del piloto. Yo estoy parada, nunca entré ¿Qué tanto problema quieren hacer? Me bajo y me voy en el siguiente vuelo y así fue. Nadie me botó, no he estado en la cabina ni entré a ningún lado", manifestó al programa de Milagros Leiva.