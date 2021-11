Laura Bozzo destacó las muestras de apoyo que recibió por parte de personajes de la farándula peruana, entre ellos el conductor Andrés ‘Chibolín Hurtado, luego de haber pasado varios meses en la clandestinidad en México

“Uno conoce quién te quiere y quien no cuando estás abajo. Yo no tengo cómo pagarle a Andrés Hurtado. Andrés, te amo con el alma, estuviste pendiente de mí desde el primer día. Me mandaste todo tu amor y tu cariño, no hay palabras para decirte lo mucho que te amo y que te agradezco”, enfatizó.

Laura Bozzo concedió una entrevista al programa “Magaly TV: La Firme” para contar el drama que vivió luego de que la justicia mexicana dictara prisión preventiva en su contra, en el marco del proceso que se le inició por vender un inmueble embargado.

La conductora peruana reiteró que durante estos tres últimos meses la pasó muy mal al vivir en la clandestinidad. Asimismo reveló que su defensa legal buscará llegar a un acuerdo con las autoridades para evitar un juicio.

Laura Bozzo también sorprendió con los proyectos que buscará realizar a corto plazo, entre ellos una bioserie en la que contará todo lo que vivió mientras estuvo prófuga de la justicia.

“Estuve en la clandestinidad total, esto lo voy a contar en mi bioserie porque son tres meses que parece una película de terror. (…) Estamos hablando con varias plataformas para cerrar en estos días”, reveló.

La presentadora peruana también dijo que desea con muchas ansias regresar a la televisión de nuestro país con el programa que la lanzó a la fama.

“(Quiero) regresar con el formato ‘Laura en América’, con la ayuda social, ya sea en Perú o acá (México). En Perú hay gran parte de mi equipo así que me gustaría regresar allá y usar las redes sociales para hacer algo nuevo. ‘Laura en acción’ para perseguir a los desgraciados en la calle”, añadió.

