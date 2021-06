La conductora de televisión Laura Bozzo sorprendió al bailar ‘Tiempo de Vals’ vestida como princesa, al lado del actor Raúl Sandoval, con quien participa en una competencia del programa ‘Las estrellas bailan hoy’, que se difunde por Televisa.

Durante los ensayos, la peruana se burlaba de la coreógrafa porque le pedía que se comporte de manera delicada para que la presentación sea pulcra. Sin embargo, es lo contrario a su carácter, pues es conocida por ser directa y no tener pelos en la lengua.

La popularmente conocida como la ‘abogada de los pobres’ lució un vestido color rosa mientras que Sandoval tenía una vestimenta de muñeco, por lo que dieron su máximo esfuerzo en la pista de baile.

Como se recuerda, Laura Bozzo no es del agrado del público y tampoco del jurado, por lo que se mantiene en la competición porque es salvada por el voto de las redes sociales.

Laura Bozzo responde a quienes cuestionan su aspecto

Laura Bozzo no destaca por su belleza, sino más bien por lo fuerte de su carácter y su temperamento, y ella lo sabe. Es una querida y reconocida conductora en México y tiene una amplia carrera en televisión; sin embargo, siempre ha sido blanco de críticas debido a su aspecto.

A pesar de los memes o burlas de los que la presentadora ha sido blanco, ella siempre se ha mostrado segura de sí misma y por ello, no dudó en hablar sobre qué es lo que siente por todos los cuestionamientos sobre su aspecto.

“Amo los memes, me encanta conectar con la gente joven, me encanta que me digan ridícula, momia. Me divierto, porque yo me siento segura de lo que soy”, dijo la conductora en un rápido encuentro que tuvo con diferentes medios mexicanos.

Bozzo, quien viene participando en el reality “Las Estrellas Bailan en Hoy”, señaló que a lo largo de su vida, ella no ha intentado encajar con los estereotipos de ser mujer, pues le gustaba vestirse y actuar de forma poco tradicional.

