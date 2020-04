Laura Bozzo decidió sorprender a sus miles de seguidores en Instagram y se mostró como muy pocas veces se ha dejado ver: sin maquillaje.

A través de Instagram stories, la presentadora de televisión peruana compartió unos videos donde mostró cómo luce su rostro al levantarse de la cama.

Laura es consciente que sus fanáticos están acostumbrados a verla luciendo siempre glamurosa, por ello, pidió a sus fanáticos que no se alarmen con su naturalidad. “Buenos días, sí, así me levanto, no se asusten”, dijo al inicio del clip sonriendo.

Además, Laura contó que los ojos se le ven un poco más pequeños debido a que sus pestañas naturales se le quemaron. “Las pestañas se me desaparecieron porque se me quemaron, por eso me estoy pegando unas pestañas postizas, porque las otras se me quemaron casi todas”, agregó.

Tras ello, Bozzo compartió con sus fans su rutina de ejercicios y habló de la importancia de mantenerse activos durante el aislamiento social.

“Empezando con mucha fuerza, con mucha buena energía, dándole gracias a Dios por un día más de vida, que eso es un verdadero privilegio. Ya lo saben a ejercitarse no vamos a salir como unas pelotas después de la cuarentena, no señora, tiene que salir regia, preciosa y con mucha buena vibra”, indicó.

