El programa “Mande quien mande” inició una nueva temporada con el regreso de Laura Huarcayo a la televisión tras nueve años de ausencia y la incorporación de Erick Elera como nuevo conductor, quien acompañará a La Carlota en la conducción del espacio.

Durante la emisión, Huarcayo agradeció la oportunidad de volver a las pantallas y destacó el valor personal de este retorno.

“Quiero agradecer esta oportunidad que me da la vida para volver a la televisión después de nueve años. A veces, como madres dejamos lo más bonito de nuestro trabajo por la familia; pero ahora estoy aquí para llevar mucho entretenimiento a todo el público”, señaló.

Por su parte, Erick Elera expresó su entusiasmo por integrarse al magacín y formar parte del elenco principal.

“Estoy feliz de formar parte de este programa, pues cada vez que venía me sentía cómodo, hay mucha diversión y entretenimiento familiar. Así que aprovecho esta oportunidad para dar lo mejor de mí y compartir con todo el público”, comentó el actor y cantante.

Desde la producción