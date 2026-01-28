Laura Huarcayo habló abiertamente sobre su retorno a la televisión tras nueve años de ausencia. Recientemente, la exmodelo asumió la conducción de Mande quien mande (MQM) junto a Erick Elera y Carlos Vílchez, quien da vida a ‘La Carlota’.

La presentadora destacó los buenos comentarios que recibió en redes sociales, donde usuarios manifestaron que esperaban su regreso a la pantalla chica.

“ No esperé tanto cariño, sobre todo porque dejé casi nueve años de hacer televisión. Los programas donde he estado siempre han sido dirigidos a la familia, a divertirse, a pasarla bien, creo que eso tiene mucho que ver ”, declaró a Trome.

En esa línea, Laura señaló que su retiro temporal de la televisión respondió a su decisión de priorizar a sus hijos, quienes “la necesitaban”.

“Yo lo estuve pensando dos años antes (de alejarse de la televisión), porque es difícil dejar lo que te gusta tanto, tu independencia económica, pero sentía que era un poquito egoísta en no dar lo que mis hijos necesitaban. Fue básicamente por eso”, sostuvo.

En otra parte de sus declaraciones, rechazó haber “serruchado” a Rebeca Escribens, señalada previamente como la conductora de “MQM” tras la salida de María Pía Copello.

“ A mí me convocó la producción, y yo encantada de trabajar, sobre todo con una producción tan creativa (…) con Rebeca tenemos una linda amistad. Yo la estimo mucho, la quiero mucho, pero yo no tenía idea de nada respecto a eso ”, manifestó.

Huarcayo también se refirió a su situación sentimental y no descartó la posibilidad de volver a enamorarse tras su separación del empresario Dimitri Karagounis en 2020.

“Quizás más adelante, sí, ¿por qué no? Más adelante, como a mitad de año, podría ser (…) En el amor uno nunca sabe, pero no he pensado en eso. Yo prefiero más adelante, de repente, conocer a personas que no estén en el medio”, indicó.

Asimismo, destacó que no juzga a un pretendiente por su capacidad económica, sino que prefiere que tenga “buen corazón” y sea “una buena persona”.

“Cuando una persona quiere de corazón, creo que hay muchas otras cosas que son importantes. Para mí, lo que sería el principal interés en una persona es que sea buena de corazón (…) Yo soy una persona muy sencilla. Lo importante es con quién estás en ese momento, no el lugar”, señaló.

En ese sentido, explicó que no tiene miedo a la soledad tras una relación larga. “Mucho tiempo he estado en una relación y ahora estoy disfrutando de mí. De repente, en un tiempo por ahí aparece alguien que me puede parecer un poco interesante”, añadió.