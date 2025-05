Durante la última emisión del podcast “Good Time”, Laura Spoyo anunció públicamente su separación del empresario mexicano Brian Rullan, con quien comparte dos hijos.

“ No soy ni la primera ni la última mujer cuya relación no funciona. Si no funciona, no funciona. ¿Qué se va a hacer? ”, manifestó la exreina de belleza.

“ Siempre va a primar el respeto que tengo, el amor por mis hijos y siempre tratar de llevar la relación lo más bonita y lo más tranquila que se pueda por la estabilidad mental de mis hijos, al igual que la mía ”, añadió.

En su mensaje, Spoya aclaró que no hará comentarios negativos sobre su expareja, para evitar algún tipo de confrontación.

“ Jamás verán de mi parte publicar algo negativo. No tengo nada más que agradecimiento, cariño y amor por la persona que me dio muchos años de su vida. Solo él y yo sabemos por los desafíos que hemos pasado ”, sostuvo.

Debido al complicado momento que atraviesa a nivel familiar por la operación de su madre, Laura Spoya informó que se tomará un descanso del programa “Good Time”.

“No me siento bien, estoy muy extenuada. Me gustaría poderme quedar, pero para mí es complicado”, dijo con la voz entrecortada.

“Siempre voy a tratar de ser fuerte y proteger a las personas que yo más quiero. Pero necesito tiempo para curarme. Mi corazón está herido, y bastante, pero sobreviviré”, agregó.