Laura Spoya expresó su indignación ante las críticas de su exesposo Brian Rullan, quien sugirió que no sería una buena madre al no resguardar la integridad de sus hijos y exponerse junto a su nuevo saliente.

“ A mí lo que me da más pena es todo lo que van a ver mis hijos. Yo sí tengo que proteger a mis hijos y lo que ellos vean en el futuro en internet ”, expresó Rullan sobre la fotografía de la madre de sus hijos abrazada con Sebastián Gálvez.

Estas declaraciones han herido el orgullo de madre de Spoya, quien utilizó las cámaras del streaming La manada para responderle a Rullan.

“ Si hay algo que nunca voy a permitir es que alguien me quiera desacreditar como mamá; jamás, así sea mi exmarido. Cuando uno quiere poner en tela de juicio si soy una buena madre o no, eso sí me jode ”, manifestó.

Asimismo, recordó su retorno al Perú en 2023, tras el paso del huracán Otis en México, fenómeno en el que perdió la totalidad de su patrimonio.

“ También he tenido que construir desde cero porque yo también lo perdí todo. He trabajado incansablemente para que a mis hijos nunca les falte nada. Yo puedo comer arroz con huevo, pero mis hijos siempre van a tener un plato sobre la mesa. Así yo pierda todas mis marcas y tenga que salir a vender sanguchitos, lo voy a hacer. Y eso (que le digan mala madre) sí me llega al pin..., que me desacrediten como mamá ”, agregó Laura.

Respecto a su vínculo con Sebastián Gálvez, con quien viajó a Jamaica durante Semana Santa, señaló que tiene derecho a disfrutar de su vida.

“Díganme lo que sea, pero de mi vida personal creo que es mi derecho, como una persona separada, a salir. Ya veré el momento, con la persona correcta, si tengo que presentarle a mis hijos. No ha llegado esa persona hasta el momento”, indicó.