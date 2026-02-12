Laura Spoya podría ser sometida a una intervención quirúrgica tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito la madrugada de este jueves 12 de febrero, en el distrito de Surco.

Rodrigo González, conductor de ‘Amor y Fuego’, señaló que, según fuentes cercanas, se habría aprobado una intervención en la columna debido a la lesión en sus vértebras.

“ Me dice información cercana, fuentes cercanas, que han aceptado pasar por una cirugía porque tiene una lesión en la columna Laura Spoya ”, reveló ‘Peluchín’.

La información fue confirmada por el reportero de dicho programa, quien desde el exterior de la clínica señaló lo siguiente: “ Es la información que viene corriendo. Que hay una aprobación para que sea intervenida por el tema de las vértebras ”.

Parte policial detalla que Laura Spoya se quedó dormida antes de choque en Surco

Durante la madrugada del 12 de febrero, alrededor de las 3:30 a.m., Laura Spoya protagonizó un accidente de tránsito en la cuadra 10 de la avenida El Polo, en Surco.

De acuerdo con la información policial, la conductora de TV se habría quedado dormida mientras manejaba, lo que ocasionó que su vehículo se desviara e impactara contra la pared de un concesionario.

El choque dejó la parte frontal de la camioneta completamente dañada. Los vidrios se rompieron y las bolsas de aire se activaron tras la colisión.

En el parte oficial se consigna: “El instructor ST3 PNP Álvarez Obregón Víctor Aurelio, encontrándose en servicio de patrullaje, recibí una llamada de central de radio de serenazgo. Llegando al lugar se constató despiste de un vehículo (...) conducido por la Srt. Laura Spoya (...) quien manifestó haberse quedado dormida por el cansancio del trabajo”.

La exrena de belleza fue auxiliada por personal de emergencia y llevada a una clínica cercana, donde recibió diagnóstico de traumatismo múltiple y permanece en observación.