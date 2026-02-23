Laura Spoya reapareció en su cuenta personal de Instagram tras haber sido sometida a una operación en la columna, luego del fuerte accidente de tránsito que protagonizó en el distrito de Surco.

La presentadora de televisión tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica tras sufrir la fractura de una de sus vértebras. No obstante, días después de recibir el alta médica, compartió una publicación personal en sus redes sociales.

La ex Miss Perú se mostró este domingo 22 de febrero junto a sus dos hijos y recostada en su cama, ya que su recuperación continúa siendo lenta y tendrá que someterse a un proceso de rehabilitación física.

“ Mi curita para el corazón ”, escribió la ex reina de belleza. Tras su última entrevista para ‘Al Sexto Día’, en la que se mostró visiblemente afectada y reveló detalles de la delicada operación a la que fue sometida, Spoya ha optado por mantener silencio.

Laura Spoya reaparece junto a sus hijos tras operación a la columna por fuerte accidente vehicular.

Rodrigo González cuestionó que realizarán dosaje etílico a Laura Spoya luego de 3 horas del accidente

‘Amor y Fuego’ presentó en exclusiva el documento oficial que revela que Laura Spoya tenía 0.20 g/l de alcohol en la sangre, y junto a un especialista analizaron por qué la prueba se le realizó tres horas después del accidente.

Rodrigo González leyó dicho documento que indica que el accidente ocurrió aproximadamente a las 4:20 a.m. y que la extracción de sangre para los exámenes se realizó a las 6:35 a.m.

“Han pasado un poco más de 3 horas de diferencia, ¿en ese tiempo puede disminuir considerablemente o no se altera un resultado? ¿Cuánto va bajando conforme pase el tiempo?”, cuestionó Rodrigo González.

El documento policial señala las 4:20 a.m. como hora del accidente de Laura Spoya, pero las cámaras mostraron que ocurrió a las 3:35 a.m., motivo por el cual el especialista Danny Humpire Molina criticó la tardanza de tres horas en la realización del examen.

“Hay un retraso. Basado al cálculo técnico de regresión de Widmark, si el accidente fue a las 03:35 a.m. y el dosaje se le practica a las 06:35 am, donde arroja 0.20. Entonces cuando se hace la regresión sería 0.20 más 0.15 por 3 igual nos arrojaría 0.65 g/l”, manifestó ante las cámaras.

De acuerdo con este cálculo, Spoya habría excedido el límite de alcohol permitido para conducir aquella madrugada, luego de haber asistido a una fiesta.

“¿Qué quiere decir eso? Que tendríamos un mínimo de 0.50 y un máximo de 0.80, o sea, que estaría ebria (...) En otras palabras, desde el punto de vista de la ciencia forense, la han ayudado. Existen una probabilidad que haya estado con el margen de 0.65”, agregó el especialista.

Luego de las explicaciones del especialista, Rodrigo González señaló que los resultados del dosaje etílico no son consistentes, debido a que la prueba se realizó varias horas después del accidente.

“Las horas no concuerda, hay un vacío ahí también. Hemos visto las incongruencias, las condescendencias, parece que habría sido ayudada. Además de las horas que pasaron, vemos ahí más preguntas que respuestas”, finalizó el conductor de televisión.