El accidente automovilístico que protagonizó Laura Spoya el último 12 de febrero en el distrito de Surco continúa generando reacciones en redes sociales. La polémica se intensificó luego de que se difundieran imágenes en las que se observa a un joven retirando pertenencias del vehículo luego del choque.

La situación generó diversas especulaciones sobre la identidad del acompañante y el vínculo que tendría con la conductora. Frente a ello, la modelo se pronunció públicamente días después del incidente.

El pronunciamiento de Spoya se produjo durante su regreso a la conducción de ‘Al Sexto Día’, espacio desde el cual abordó el tema y respondió a los cuestionamientos que se difundieron en plataformas digitales.

La modelo aseguró haber seguido todos los procedimientos establecidos tras el accidente y criticó que se haya generado una controversia en torno a su vida privada.

“ Si tengo que declarar algo, si es una investigación que no tendría por qué haber, porque yo he seguido los protocolos que se han tenido que seguir y he colaborado en cada paso como ha tenido que ser, yo creo que está de más ”, manifestó.

La ex Miss Perú afirmó que no dará a conocer la identidad de su acompañante y remarcó que se trata de un asunto que corresponde exclusivamente a su vida privada.