Tras el accidente ocurrido la madrugada del jueves 12 de febrero, Laura Spoya ofreció sus primeras declaraciones al programa de Magaly Medina, donde confirmó que se encuentra en la UCI y que será intervenida quirúrgicamente luego de haberse fracturado dos vértebras.

En diálogo con el reportero del programa de la ‘Urraca’, la modelo desmintió los rumores de que se haya ido a Barranco. Además, prefirió no dar detalles sobre el fuerte accidente.

“ Tengo fracturas en dos vértebras, me tienen que operar. La gente se inventa cada cosa, me dan cólera. ¿De dónde inventan que me fui a Barranco? Estoy en UCI por la complejidad de las lesiones y me operan 5 a.m.“ , se lee en el mensaje de Spoya.

Modelo se comunica con la producción de Magaly Medina y habla tras accidente. (Fuente: ATV)

En la última edición de ‘Magaly TV: La Firme’ se difundieron, en exclusiva, las primeras declaraciones de Laura Spoya desde la clínica, tras conversar con un reportero del programa. La modelo explicó que estaba muy cansada por la carga de trabajo del día, lo que habría provocado el accidente.

“ Nada, cero, es mentira. De la cuadra de Salvador en La Molina a casa de Tef y a mi casa (...) Pediré mis cámaras de la casa porque me loquea que inventen así. Y pase todos los procesos, dosaje en la misma clínica (¿Y qué pasó manejando, te dormiste?) Entre muy mal a esa curva y la llanta trepó al muro y no supe maniobrar. Quizá menos cansada hubiera reaccionado mejor, no lo sé ”, se lee en la conversación.

En ese sentido, Spoya expresó su agradecimiento porque el accidente no fue más grave, destacando que se encuentra estable y que será intervenida quirúrgicamente pronto.

“ Entonces no tiene sentido que haya salido de una juerga en pijama. Lo único que sé es que estoy viva, jod*** de la columna, pero viva y no pasó a mayores. La camioneta obvio pérdida total, pero el seguro ya hizo su peritaje seguramente ”, añadió.

Por otro lado, la ex Miss Perú afirmó que relatará con detalle lo ocurrido en su accidente en Surco, pero solo cuando se recupere y sea dada de alta. Por ahora, se desconoce cuánto tiempo permanecerá internada.