Leaving Neverland: los testimonios que revivieron las acusaciones de abuso sexual por parte de Michael Jackson

Síguenos en Facebook

Dos hombres son protagonistas de un documental en el que acusan a la fallecida estrella del pop Michael Jackson de abuso sexual desde que tenían 7 y 10 años, respectivamente.

Wade Robson, de 36 años y James Safechuck, de 40 años, fueron las víctimas de Jackson. Las protestas de los fans de Michael no se hicieron esperar, ante un nuevo ataque de eso que, en vida, el artista arregló con presiones y millones de dólares.

La culpa, el peso de la mentira, la locura de la verdad, son otros temas pesados. Mentiras que queman y no pueden dejar de ser secretos ni para el terapeuta. “Cómo podía salir de ahí si la mentira era la fundación sobre la que había erigido toda una vida”, dice el australiano Robson, de profesión, coreógrafo: “Nunca le dije a nadie sobre lo sexual porque me sentía especial, era este chico del otro lado del mundo y Michael me había elegido. Decía que me amaba. Y yo lo amaba a él”.

Por su parte, James Safechuck contó que el abuso empezó cuando Jackson le enseñó a realizar un acto sexual a los 10 años: "Luego empiezas a besarte con la lengua. Él me dijo que yo le había enseñado a hacer eso", afirmó Safechuck.

A todo esto le siguieron más abusos y otros actos sexuales.

Safechuck explicó que Jackson pudo abusar de él sostenidamente durante tanto tiempo porque también había engañado a sus padres: "Es un proceso largo de sugestión en el que Michael se inserta en tu familia y se convierte en parte de ella (...) Le tomaba un tiempo para generar la confianza. No sucedía de la noche a la mañana. Y luego crea una separación entre tú y tus padres, y te aísla de los demás".

"Al tiempo que estás siendo abusado, parte de ti se está muriendo", indicó Safechuck.

El polémico documental también recogió los testimonios de sus madres y otros familiares. Con ello se escucha la versión de quienes fallaron a sus deberes de guarda aunque estuvieron ahí y de los que terminaron sufriendo esa falla. Encandilados por Jackson, las familias de ambas víctimas, gente de clase media que apostaba al precoz talento de sus niños bailarines, estuvo tan distraída con ese cambio radical de vida, viajes en aviones privados, hospedajes en los mejores hoteles, caminando en el rancho Neverland como si fuera su casa

Y si la primera parte del documental es más intimista, la segunda suma voces y testimonios valiosos, imágenes de archivo sobre la cobertura de las denuncias por las que Jackson tuvo que comparecer frente a la justicia.

Los representantes del legado del artista, que murió en 2009, señalaron que se trataba de un "intento patético de conseguir dinero fácil con el nombre de Michael Jackson".

Leaving Neverland es un retrato del abuso de un gran poder.