León Larregui en Lima: ¿Dónde y cuándo se presentará el artista mexicano?

Después de ocho años y un nuevo disco bajo el brazo, León Larregui vuelve a Lima para presentar un esperado concierto de reencuentro con su larga legión de fanáticos. La cita será este 19 de marzo en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

El objetivo de este regreso será para presentar, precisamente, su tercer álbum como solista, ‘Prismarama’. Son 15 canciones inéditas, en donde el también vocalista y compositor de Zoé propone un desafío que cambiaría para siempre la esencia de su música.

“Mi pareja tuvo algo que ver con esto”, dice el cantautor mexicano con el tono pausado e introspectivo que lo caracteriza. “Marga me ha acompañado en el proceso de varios discos,y me dijo que había notado cómo cambiaban mis canciones cuando pasaban por las manos del productor. Me sugirió que tal vez debería hacer algo para cambiar eso”.

‘Prismarama’ se posiciona como un disco especial para Larregui, ya que le propone un reto muy particular en su carrera: Producir su propio disco por primera vez. Hay que tomar en cuenta que fue grabado en París y las estructuras musicales de las canciones se nutren de géneros clásicos como la psicodelia, el synth-pop y el rock gótico–paisajes sonoros que aparecen tanto en la música de Zoé como en la de Larregui solista–las letras del álbum hablan del ahora, del procesarlas emociones contradictorias del pasado más reciente.

“El comienzo de esta aventura fue tratar de que mis demos terminaran siendo las canciones del álbum tal cual, sin que nadie me reinterprete. Hubo un momento enel que llamé a unos cuantos amigos y productores cercanos. Necesitaba que me dieran su opinión para darme coraje, o destruirme. Pero su crítica fue positiva. Seguí hacia adelante,y terminé creando el disco más íntimo de mi carrera”, sostiene.