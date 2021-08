La pelea entre Leonard León y Karla Tarazona no tiene cuándo acabar. Esta vez el cantante de cumbia salió al frente a dar su posición y señaló que no ve a sus hijos hace más de un año.

Sobre la acusación de que no ve a sus menores desde junio del 2019, León aclaró que no es verdad y que hace un año los visitó. “Siempre los he visto. Me iba a la casa donde ella vivía para salir a pasear al parque o algo”, contó a “Magaly TV: La firme” desde Miami (Estados Unidos).

León comentó que la última vez que vio a sus hijos fue el año pasado “cuando se inició el proceso” legal que interpuso Tarazona contra él. “Es lo que está durando este proceso y la variación del régimen de visitas. Ese es el detalle”, contó.

El cantante remarcó que ha pedido un cambio en el régimen de visitas, pues no tenía privacidad cuando se reunía con sus menores hijos.

“Es su palabra contra la mía”, comentó sobre las pruebas que tiene para mostrar, pero asegura que sí presentó documentos en el juicio con su expareja.

Sobre la reducción de manutención de 1.500 soles por casa hijo a solo 250 soles, el cantante aseguró que estuvo al día, pero por la pandemia del COVID-19 se vio afectado.

“Estuve 50 días encerrado en casa con COVID-19, luego vino una cuarentena y no trabajábamos. Hasta el momento no tenemos el trabajo seguro”, sentenció.

