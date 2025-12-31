Leonard León manifestó su molestia al enterarse de que los hijos que tiene con Karla Tarazona llaman “papá” a Christian Domínguez, actual pareja de la presentadora de televisión.

El artista expresó su incomodidad por el vínculo que mantienen sus hijos con Domínguez, a quien llaman “papá”, y no dudó en responsabilizar a Tarazona por dicha situación.

En declaraciones a Trome, León aseguró que Karla ya habría actuado de manera similar con anteriores exparejas, y manifestó su preocupación al considerar que esta situación afecta la estabilidad emocional de sus hijos.

“ (¿Te molesta que tus hijos mayores le digan papá a Christian Domínguez?) Por supuesto, la usurpación de paternidad es evidente, pero no viene de parte de él sino de la mamá (Karla). Ella les enseñó que le digan papá a su pareja, ha involucrado a mis niños, también lo hizo con otra pareja que tuvo; es totalmente preocupante, como que no han tenido una estabilidad emocional como otros niños ”, sostuvo Leonard.

El cantante afirmó que intentará recuperar el tiempo perdido con sus hijos y lamentó que, según dijo, hayan sido alejados de él mediante “artimañas”. Además, negó haber ejercido violencia contra los menores, acusación que —señaló— fue hecha por Karla Tarazona.

“ Hace poco hablé con mi hijo mayor y me dijo: ‘Hay momentos que te has perdido, muchas etapas de mi vida’, y no podía contestarle. Me duele como a cualquier padre que te alejen de tus hijos; sobre todo usando artimañas, eso es asqueroso ”, expresó.

“He probado con documentos en mano, con resoluciones, de que nunca he violentado a mis hijos y que todo se inició con una denuncia falsa hecha por la otra parte (Karla Tarazona)”, añadió.

Luego, León negó tener deuda por alimentos: “Ella dice que debo 10 mil soles, parece que no saben sacar las cuentas. Felizmente, el juez ya sacó la cuenta y no se debe nada, solo está haciendo perder el tiempo al Poder Judicial porque estoy al día en todo. Sin embargo, hasta ahora no brinda su dirección para ir a ver a mis hijos”.