Leonard León manifestó su molestia al enterarse de que los hijos que tiene con Karla Tarazona llaman “papá” a Christian Domínguez, actual pareja de la presentadora de televisión.
El artista expresó su incomodidad por el vínculo que mantienen sus hijos con Domínguez, a quien llaman “papá”, y no dudó en responsabilizar a Tarazona por dicha situación.
En declaraciones a Trome, León aseguró que Karla ya habría actuado de manera similar con anteriores exparejas, y manifestó su preocupación al considerar que esta situación afecta la estabilidad emocional de sus hijos.
“(¿Te molesta que tus hijos mayores le digan papá a Christian Domínguez?) Por supuesto, la usurpación de paternidad es evidente, pero no viene de parte de él sino de la mamá (Karla). Ella les enseñó que le digan papá a su pareja, ha involucrado a mis niños, también lo hizo con otra pareja que tuvo; es totalmente preocupante, como que no han tenido una estabilidad emocional como otros niños”, sostuvo Leonard.
El cantante afirmó que intentará recuperar el tiempo perdido con sus hijos y lamentó que, según dijo, hayan sido alejados de él mediante “artimañas”. Además, negó haber ejercido violencia contra los menores, acusación que —señaló— fue hecha por Karla Tarazona.
“Hace poco hablé con mi hijo mayor y me dijo: ‘Hay momentos que te has perdido, muchas etapas de mi vida’, y no podía contestarle. Me duele como a cualquier padre que te alejen de tus hijos; sobre todo usando artimañas, eso es asqueroso”, expresó.
“He probado con documentos en mano, con resoluciones, de que nunca he violentado a mis hijos y que todo se inició con una denuncia falsa hecha por la otra parte (Karla Tarazona)”, añadió.
Luego, León negó tener deuda por alimentos: “Ella dice que debo 10 mil soles, parece que no saben sacar las cuentas. Felizmente, el juez ya sacó la cuenta y no se debe nada, solo está haciendo perder el tiempo al Poder Judicial porque estoy al día en todo. Sin embargo, hasta ahora no brinda su dirección para ir a ver a mis hijos”.