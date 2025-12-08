La revista Time nombró a Leonardo DiCaprio como ‘Artista del Año 2025’, destacando su actuación en la película ‘One Battle After Another’, dirigida por Paul Thomas Anderson. El filme lideró este lunes las nominaciones a los Globos de Oro, con nueve candidaturas, incluida la de Mejor Actor para DiCaprio, de 51 años.

Time subraya que la cinta, inicialmente cuestionada por analistas de taquilla, logró convertirse en un éxito global. “A mediados de noviembre ya había recaudado más de 200 millones de dólares en todo el mundo”, señala la revista.

“Fue arriesgado apostar por esta película”, afirma el actor

El actor declaró a Time que el proyecto representó un riesgo para el estudio debido a su carácter poco convencional. "Fue arriesgado para el estudio apostar por esta película, pero les atrajo la originalidad impactante del proyecto”, señaló.

DiCaprio agregó que cada vez es menos común encontrar historias verdaderamente originales: “He estado pensando mucho en la poca frecuencia con la que surgen ideas para historias sin personajes preexistentes, sin género definido, sin vampiros, sin fantasmas, sin nada”, comentó al medio.

Una carrera marcada por la versatilidad y la complejidad emocional

La revista destaca que DiCaprio ha construido “una carrera que muchos colegas envidiarían”, evolucionando desde papeles juveniles hasta roles de gran complejidad emocional que exploran distintas visiones de la masculinidad adulta.

Su primera gran interpretación fue en ‘This Boy’s Life’ (1993). Ese mismo año rechazó una oferta millonaria de Disney para participar en ‘Hocus Pocus’, prefiriendo protagonizar ‘What’s Eating Gilbert Grape’, donde interpretó a un adolescente con discapacidad intelectual, rol que le valió su primera nominación al Óscar.

El salto a la fama llegó con ‘Romeo + Juliet’ (1996) y, un año después, con el éxito mundial de ‘Titanic’.

Siete nominaciones al Óscar y un lugar consolidado en Hollywood

DiCaprio ha recibido siete nominaciones al Óscar, ganando en 2015 como Mejor Actor por ‘The Revenant’.Sus otras nominaciones incluyen:

What’s Eating Gilbert Grape (1993) – Mejor actor de reparto

(1993) – Mejor actor de reparto The Aviator (2004) – Mejor actor

(2004) – Mejor actor Blood Diamond (2007) – Mejor actor

(2007) – Mejor actor The Wolf of Wall Street (2014) – Mejor actor

(2014) – Mejor actor Once Upon a Time in Hollywood (2020) – Mejor actor

Entre los artistas previamente reconocidos como Artista del Año por Time figuran Olivia Rodrigo (2021) y Lizzo (2019).