Leslie Shaw no se calló nada y negó rotundamente la posibilidad de hacer una colaboración musical con su expareja, Mario Hart, con quien estrenó hace algunos años el tema “Tal para cual”.

Recordemos que hace algunos meses el piloto peruano anunció al público que regresaría por lo alto con su música, esto debido a que en TikTok se “pedía” que retomara con su carrera de cantante.

Sin embargo, Leslie decidió brindar una entrevista para el canal de Youtube “Flowreando”, conducido por Gianina Portugal, donde fue consultada por el motivo por el que no llegaría a volver a colaborar su ex.

“¿Te juntarías con Mario Hart para ‘Tal para cual 2′?”, fue la pregunta. “No, sería una falta de respeto juntarme con una persona no está a mi nivel”, expresó la cantante.

Asimismo, Shaw aseguró que Mario Hart no posee ningún talento. “ No es ni compositor, no es ni productor, no baila, es feo, se viste mal, o sea no lo veo” , agregó.

