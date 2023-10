Leslie Shaw a Mario Hart tras anunciar su regreso a la música: ““Para ser artista necesitas talento”

Leslie Shaw tuvo duras críticas luego de que Mario Hart anunciara su regreso a la música. En una transmisión en TikTok, la artista expresó que no considera que su expareja tenga habilidades artísticas y calificó como improvisado su vuelta a los escenarios.

“ El Perú merece más que un meme, ¡por favor! No es simplemente decir: ‘Ay, no sé qué hacer y quiero regresar a la música’. No sé qué tenga el otro que ofrecer, yo creo que mejor se quede ahí con los carros, ¿no? Que al menos ahí ganó un premio que otro. Es que para ser artista tienes que tener talento ”, señaló Shaw.

Asimismo, indicó que los peruanos deberíamos respaldar a Faraón Love Shady, quien tiene un mayor reconocimiento en la industria musical.

Cabe recordar que, Mario Hart se mostró entusiasmado por las solicitudes de algunos cibernautas que le pedían que estrene nueva música. “De la nada empezó a sonar en la radio, de nuevo. Creo que es una excelente oportunidad para relanzar la carrera musical que hace un tiempo lo había paralizado (...) pero esta semana me meto al estudio a grabar y buscar buenas colaboraciones”, expresó el también piloto de autos.

Luego de anunciar su regreso a la escena musical, Mario Hart publicó en sus redes sociales que realizará una gira en diferentes localidades del país.