Leslie Shaw exige disculpas a ‘Cuto’ Guadalupe tras por comentarios sobre su físico: “Le doy un par de días”

Leslie Shaw y ‘Cuto’ Guadalupe están enfrentados tras los comentarios del exfutbolista en el canal de Youtube de Carlos Vílchez.

El también empresario contó que en una de sus visitas a América Televisión, pudo ver que la cantante se tapaba el rostro con una capucha para que no la vean sin maquillaje. Esto generó la molesta de la intérprete de ‘Piscis’ y no dudó en responder.

“ Qué imbécil, ¿y a él qué le importa? Está pendiente de mi cara. Para empezar, ¿no tiene mujer? Por eso no tiene mujer, por estúpido. ¡Qué comentario más desubicado! ”, declaró Shaw en el programa ‘Amor y Fuego’.

Luego, Luis Guadalupe se mostró sorprendido de las palabras de la artista. “Para ser una mujer que tiene años en el tema de la farándula, una persona pública, que caiga en ese nivel, dice mucho de cómo es como persona. Porque yo he llamado a su representante”, expresó para ‘América Hoy’.

“Ella no es una chiquilla, tiene experiencia y no se va a estar burlando. Lo que importa es la belleza que uno lleva en el corazón. Yo espero, como ella es una mujer inteligente, que asuma su responsabilidad y diga: ‘Le pido disculpas al ‘Cuto’, no fue mi intención, me equivoqué'. Los seres humanos nos equivocamos. Yo soy así, encaro la situación. Si yo hubiera tenido su número directo, la llamo y la encaro personalmente”, añadió.

Frente a las palabras del exdeportista, en una entrevista con RPP, Leslie Shaw manifestó que Luis Guadalupe es quien debería ofrecerle unas disculpas y no exigírselas.

“ Sigo esperando sus disculpas, claro que sí. Me sorprende porque yo he viajado a muchas partes del mundo y los hombres peruanos son caballeros, pero ahora no sé qué está pasando. Un par de días más voy a esperar (para que me ofrezca disculpas) ”, manifestó en el programa ‘Encendidos’.

(Entrevista y video: Gianina Laredo y Francesca Anaya)