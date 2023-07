La cantante de cumbia Marisol confesó que se divorció de su segundo esposo, Carlos Gómez, tras descubrir que le era infiel con una de sus bailarinas.

En una entrevista para el canal de YouTube de la periodista Verónica Linares, la también llamada ‘Faraona de la Cumbia’ reveló que tenía constantes problemas de celos con su expareja.

“Cuando me comprometo con el papá de mi segundo hijo, la comunicación con mi manager era terrible porque me preguntaba por qué me alzaba la voz. Él sabía que trabajaba con él (mi ex) y lo aceptó, pero llegó un momento que no lo toleró. Él viajaba con nosotros. Pero su confianza se fue desvaneciendo con los celos. Teníamos problemas y la verdad pensé dejar de trabajar con César para salvar mi matrimonio”, expresó.

Asimismo, la cumbiambera relató que el padre de su segundo hijo la terminó traicionando con una de las miembros de su equipo de baile, por lo que decidió separarse definitivamente.

“Me llego a separar porque él me engaña con mi bailarina. Es algo que nunca lo he dicho en televisión de frente. Cuando tuve bailarinas, yo me di cuenta. Yo no sé cómo ellos se habían dado el teléfono y se han seguido comunicando. Casi me cuesta la vida, mi decepción fue grande”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR