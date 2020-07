Leslie Shaw dio a conocer cómo llegó a firmar con Sony Music (VIDEO)

Leslie Shaw sigue con la promoción de su nueva canción “Estoy soltera” al lado de Thalía y Farina. Es así que reveló cómo llegó a contactarse con la reconocida disquera Sony Music, con quienes está consiguiendo la internacionalización que tanto buscaba.

La intérprete de “Faldita” contó que su primer acercamiento con la disquera se dio gracias a las canción que grabó con el colombiano Legarda. “Ya venía trabajando en mi música y el primer acercamiento fue por Legarda, porque hicimos una canción juntos y él estaba firmado con Sony antes”, señaló.

Entre los viajes y giras musicales en Colombia, Leslie logra conocer a un ejecutivo de Sony, quien es su mánager en la actualidad. Él la invitó a trabajar en Miami (Estados Unidos) para que continúe su proyecto musical.

Leslie Shaw reveló detalles de cómo consiguió firmar con Sony Music

“Me fui de gira a Colombia y en un concierto de música urbana se me acercó Armando Lozano, que es ahora mi actual mánager, con Mau y Ricky. Intercambiamos números. Luego me llamó y me dijo: ‘bueno, cuando vienes a Miami, los chicos te estarán esperando para componer y yo quisiera conversar contigo porque me gustó tu show y tu proyecto’”, relató la peruana.

Tras escuchar la propuesta, Shaw decidió viajar a Estados unidos y trabajar de la mano con Mau y Ricky en la el tema “Faldita”, proyecto que presentaron a Sony Music. “Yo, ni sonsa, me compré mi pasaje y me fui. Después de un día de composición Armando me dijo: ‘yo quiero ser tu mánager y quiero presentarte a Sony Music Latin’”, concluyó.

